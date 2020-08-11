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Абхазия Информ

СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ РОССИИ ОЗНАКОМИЛИСЬ С РАБОТОЙ ИНГУРГЭС

Новости Вторник, 18 августа 2020 17:57
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СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ РОССИИ ОЗНАКОМИЛИСЬ С РАБОТОЙ ИНГУРГЭС

Сухум. 18 августа 2020. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Михаил Логуа совместно с рабочей группой специалистов из России посетили сегодня силовой узел ИнгурГЭС. В состав рабочей группы вошли эксперты АО «Техническая инспекция ЕЭС» и Центра технического надзора ПАО «Россети».

В феврале 2021 года на время проведения ремонтных мероприятий в деривационном тоннеле ИнгурГЭС, планируется остановка работы всего энергетического комплекса. На этот период правительство республики с российскими коллегами прорабатывает вопрос обеспечения перетока из России в Абхазию.

В рамках этого вопроса и для изучения состояния объектов энергетического комплекса республики, в Абхазию из России прибыла рабочая группа экспертов, которые и посетили ИнгурГЭС.

По словам Кристины Озган, знакомство российских специалистов с техническим состоянием станции на месте позволит получить более актуальные результаты.

«По результатам их работы будут подготовлены предложения по определению технических схем поставок электроэнергии из России», – отметила она.

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Гендиректор РУП «Черноморэнерго» Михаил Логуа отметил, что компания прогнозирует потребности в перетоке электроэнергии из России в Абхазию уже в ноябре 2020 года. По его словам, это связано с тем, что уже к этому времени Абхазия потребит свою долю электроэнергии, вырабатываемой ИнгурГЭС (40%).

«Совместно с российской стороной мы изучаем технические возможности для обеспечения перетока как на период ремонтных работ, так и с ноября текущего года», – сообщил он.

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Гендиректор ООО «ИнгурГЭС» Леван Мебония отметил, что по регламенту остановку станции, осмотр и, в случае необходимости, ремонт необходимо производить каждые пять лет.

«Последний раз станцию ремонтировали в 2006 году, а в 2018 году в ходе осмотра деривационного тоннеля были обнаружены участки, требующие незамедлительного ремонта», – подчеркнул он.

ИнгурГЭС будет остановлена на ремонт со второй половины февраля по конец мая 2021 года.

Леван Мебония выразил надежду, что после ремонта потери воды из тоннеля удастся сократить примерно на 150 млн кВт/ч, что будет большим достижением.

Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.

Прочитано 17 раз Последнее изменение Вторник, 18 августа 2020 18:21

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