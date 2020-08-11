ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ДОСТИГЛО 202

Сухум. 18 августа 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает:

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 88 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 5 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 19 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, из них средней тяжести трое, тяжелый один пациент, детей – 2 человека. Один выписан.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 202 человека. Из них 78 выздоровели и трое пациентов умерли.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.