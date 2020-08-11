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Абхазия Информ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ДОСТИГЛО 202

Новости Вторник, 18 августа 2020 18:30
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Сухум. 18 августа 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает:

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 88 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 5 из них. 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 19 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, из них средней тяжести трое, тяжелый один пациент, детей – 2 человека. Один выписан. 

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 202 человека. Из них 78 выздоровели и трое пациентов умерли. 

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 18 августа 2020 18:33

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