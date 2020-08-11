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Абхазия Информ

АРСОУ ЧИТАНАВА НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЕМ РУП «АБХАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»

Новости Вторник, 18 августа 2020 18:36
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АРСОУ ЧИТАНАВА НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЕМ РУП «АБХАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»

Сухум. 18 августа 2020. Абхазия-Информ.  В соответствии с приказом вице-премьера, министра экономики Республики Абхазия Кристины Озган, директором РУП «Абхазская железная дорога» назначен Арсоу Читанава.

Ранее эту должность занимал Мирон Агрба.

***

Читанава Арсоу Резоевич

Родился 29 сентября 1984 года в с. Верхняя Эшера Сухумского района Абхазской АССР.

В 2001 году окончил Сухумскую среднюю школу № 4;

В 2008 году окончил Экономический факультет АГУ по специальности финансы и кредит;

С 2016 года по настоящее время проходит заочное обучение в Ростовском Государственном университете путей сообщения, на факультете «Строительство дорог, мостов и транспортных тоннелей».

С августа 2008 год принят на работу на должность экономиста РУП Абхазская железная дорога.

С декабря 2017 года переведен на должность старшего экономиста.

Военнообязанный.

Женат, имеет ребенка.

Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 18 августа 2020 18:44

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