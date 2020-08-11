АРСОУ ЧИТАНАВА НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЕМ РУП «АБХАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»

Родился 29 сентября 1984 года в с. Верхняя Эшера Сухумского района Абхазской АССР.

Сухум. 18 августа 2020. Абхазия-Информ. В соответствии с приказом вице-премьера, министра экономики Республики Абхазия Кристины Озган, директором РУП «Абхазская железная дорога» назначен Арсоу Читанава.

В 2001 году окончил Сухумскую среднюю школу № 4;

В 2008 году окончил Экономический факультет АГУ по специальности финансы и кредит;

С 2016 года по настоящее время проходит заочное обучение в Ростовском Государственном университете путей сообщения, на факультете «Строительство дорог, мостов и транспортных тоннелей».

С августа 2008 год принят на работу на должность экономиста РУП Абхазская железная дорога.

С декабря 2017 года переведен на должность старшего экономиста.

Военнообязанный.

Женат, имеет ребенка.

Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.