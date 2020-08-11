АРСОУ ЧИТАНАВА НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЕМ РУП «АБХАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»
Сухум. 18 августа 2020. Абхазия-Информ. В соответствии с приказом вице-премьера, министра экономики Республики Абхазия Кристины Озган, директором РУП «Абхазская железная дорога» назначен Арсоу Читанава.
Ранее эту должность занимал Мирон Агрба.
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Читанава Арсоу Резоевич
Родился 29 сентября 1984 года в с. Верхняя Эшера Сухумского района Абхазской АССР.
В 2001 году окончил Сухумскую среднюю школу № 4;
В 2008 году окончил Экономический факультет АГУ по специальности финансы и кредит;
С 2016 года по настоящее время проходит заочное обучение в Ростовском Государственном университете путей сообщения, на факультете «Строительство дорог, мостов и транспортных тоннелей».
С августа 2008 год принят на работу на должность экономиста РУП Абхазская железная дорога.
С декабря 2017 года переведен на должность старшего экономиста.
Военнообязанный.
Женат, имеет ребенка.
Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.
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