Сухум. 19 августа 2020. Абхазия-Информ. В Сухум доставлена очередная партия гуманитарного груза от ВОЗ. Помощь, предоставленная Всемирной организацией здравоохранения при содействии Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев и общей координации Постоянного Представителя ООН Сабины Махль, адресована Республиканской бактериологической лаборатории и сотрудникам Гудаутского ковидного госпиталя.

Представитель УВКБ ООН Мария Волошкевич отметила, что «агентство ООН радо оказать всевозможную поддержку Абхазии в борьбе с вирусом.

«УВКБ ООН обеспокоено ситуацией, вызванной пандемией и продолжает оказывать финансовую и продуктовую помощь наиболее уязвимым слоям населения Абхазии. Совместно с Детским фондом ЮНИСЕФ и движением против голода, УВКБ ООН работает над улучшением санитарно-гигиенических условий в школах. Постоянные представители ООН, ВОЗ и УВКБ ООН будут рады возможности оказания поддержки Абхазии и впредь», - сказала Волошкевич.

Со своей стороны главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик выразила благодарность за оказанную помощь.

«Сегодня мы получили столь необходимую помощь от международных организаций, и я хочу поблагодарить ВОЗ за техническую поддержку и консультации, которые они постоянно оказывают Абхазии. Также выражаю глубокую признательность Евросоюзу, УВКБ ООН и USAID за предоставленные средства индивидуальной защиты для медработников, дезинфекционные срества, лабораторные принадлежности и оборудования для печати», - сказала Скорик.

Часть гуманитарного груза, в состав которого входят дезсредства, средства индивидуальной защиты, спецкостюмы и кислородные концентраторы, которые будут использованы для лечения больных с тяжелой степенью течения заболевания, была направлена в Гудаутскую ЦРБ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Абхазия.