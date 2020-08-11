 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ СТРУКТУРЫ ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
августа 09 2020

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ СТРУКТУРЫ ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Ада Кварчелия, преподаватель Абхазского Госуниверситета, методист Министерства просвещения и языковой политики. Продолжая тему об образовании*,…
ТАМИЛА МЕРЦХУЛАВА: «СЕГОДНЯ, КАК НИКОГДА ВАЖНО, ЧТОБЫ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СТАЛО ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ АБХАЗИИ.
июля 14 2020
ТАМИЛА МЕРЦХУЛАВА: «СЕГОДНЯ, КАК НИКОГДА ВАЖНО, ЧТОБЫ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СТАЛО ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ АБХАЗИИ.
ДОРОГА В НИКУДА
июля 06 2020
ДОРОГА В НИКУДА

В мире

В РОССИИ КОРОНАВИРУСОМ ЗА СУТКИ ЗАРАЗИЛИСЬ 4 969 ЧЕЛОВЕК
августа 16 2020

В РОССИИ КОРОНАВИРУСОМ ЗА СУТКИ ЗАРАЗИЛИСЬ 4 969 ЧЕЛОВЕК

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 969,…
РОССИЯНЕ И ЖИТЕЛИ АБХАЗИИ СМОГУТ УВИДЕТЬ ЗВЕЗДОПАД ПЕРСЕИДЫ НЕВООРУЖЕННЫМ ГЛАЗОМ
августа 12 2020
РОССИЯНЕ И ЖИТЕЛИ АБХАЗИИ СМОГУТ УВИДЕТЬ ЗВЕЗДОПАД ПЕРСЕИДЫ НЕВООРУЖЕННЫМ ГЛАЗОМ
ПУТИН ПОЗДРАВИЛ ЛУКАШЕНКО С ПОБЕДОЙ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ
августа 10 2020
ПУТИН ПОЗДРАВИЛ ЛУКАШЕНКО С ПОБЕДОЙ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ВЫСТУПИТ АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ХОР «МАСТЕРА ХОРОВОГО ПЕНИЯ»

Новости Среда, 19 августа 2020 11:33
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 19 августа 2020. Абхазия-Информ. 26 августа в 17:00 в Абхазской государственной филармонии им. Р.Д Гумба состоится праздничный концерт, посвященный Дню Международного признания Независимости Республики Абхазия. Вход свободный!

В этот день по традиции выступит прославленный коллектив из России – Академический большой хор «Мастера хорового пения», под руководством народного артиста РФ, профессора Льва Конторовича.

Этот музыкальный коллектив уже не в первый раз выступает в Абхазии.

***

Академический большой хор «Мастера хорового пения» был создан в 1928 году; его организатором и первым художественным руководителем стал выдающийся мастер хорового искусства Александр Свешников.

За неполный век хором исполнено более 5000 сочинений отечественных и зарубежных композиторов – опер, ораторий, кантат, произведений a cappella, народных песен, духовной музыки. Многие записи хора вошли в золотой фонд отечественной музыки, получили признание за рубежом (GrandPrix конкурса грамзаписей в Париже, «Золотая медаль» в Валенсии).

Хор выступал в лучших залах России, Италии, Франции, Германии, Израиля, Болгарии, Чехословакии, Японии, Южной Кореи, Катара, Индонезии. «Мастера хорового пения» гастролируют по всей России, в том числе на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

В 2005 году на должность художественного руководителя Академического большого хора, получившего к этому моменту название «Мастера хорового пения», был приглашен народный артист России, профессор Лев Конторович.

Название «Мастера хорового пения» предопределило профессионализм, высокий исполнительский уровень, оперативность и универсальность коллектива, где каждый артист может выступать и как участник хора, и как солист.

Прочитано 3 раз

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМ ДОСТАВЛЕНА ОЧЕРЕДНАЯ ПАРТИЯ ГУМАНИТАРНОГО ГРУЗА ОТ ВОЗ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.