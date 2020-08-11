В АБХАЗИИ ВЫСТУПИТ АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ХОР «МАСТЕРА ХОРОВОГО ПЕНИЯ»

Сухум. 19 августа 2020. Абхазия-Информ. 26 августа в 17:00 в Абхазской государственной филармонии им. Р.Д Гумба состоится праздничный концерт, посвященный Дню Международного признания Независимости Республики Абхазия. Вход свободный!

В этот день по традиции выступит прославленный коллектив из России – Академический большой хор «Мастера хорового пения», под руководством народного артиста РФ, профессора Льва Конторовича.

Этот музыкальный коллектив уже не в первый раз выступает в Абхазии.

***

Академический большой хор «Мастера хорового пения» был создан в 1928 году; его организатором и первым художественным руководителем стал выдающийся мастер хорового искусства Александр Свешников.

За неполный век хором исполнено более 5000 сочинений отечественных и зарубежных композиторов – опер, ораторий, кантат, произведений a cappella, народных песен, духовной музыки. Многие записи хора вошли в золотой фонд отечественной музыки, получили признание за рубежом (GrandPrix конкурса грамзаписей в Париже, «Золотая медаль» в Валенсии).

Хор выступал в лучших залах России, Италии, Франции, Германии, Израиля, Болгарии, Чехословакии, Японии, Южной Кореи, Катара, Индонезии. «Мастера хорового пения» гастролируют по всей России, в том числе на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

В 2005 году на должность художественного руководителя Академического большого хора, получившего к этому моменту название «Мастера хорового пения», был приглашен народный артист России, профессор Лев Конторович.

Название «Мастера хорового пения» предопределило профессионализм, высокий исполнительский уровень, оперативность и универсальность коллектива, где каждый артист может выступать и как участник хора, и как солист.