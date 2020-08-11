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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ ПОСВЯЩЕННОЕ ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Новости Среда, 19 августа 2020 14:44
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АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ ПОСВЯЩЕННОЕ ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Сухум. 19 августа 2020. Абхазия-Информ. В повестку дня совещания прошедшего под руководством президента Абхазии Аслана Бжания было включено три вопроса: эпидемиологическая обстановка в стране, прохождение туристического сезона и реализация мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. В совещании приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, вице-премьер –министр финансов Владимир Делба, вице-премьер – министр экономики Кристина Озган, министры – здравоохранения Тамаз Цахнакия, внутренних дел Дмитрий Дбар, туризма Тимур Хишба, главный санитарный врач республики Людмила Скорик и др.

«В таком формате мы собрались с вами впервые. Завершен процесс формирования правительства, тем самым совещания с членами кабинета министров будут проходить регулярно», – сказал глава государства, открывая совещание.

Он напомнил, что идет 19-й день работы в условиях открытой границы.

«19 дней тому назад мы, наши граждане, бизнесмены и туристы получили возможность для беспрепятственного общения. Ранее мы не сталкивались с такой проблемой. Эпидемия нанесла серьезный урон экономике, степень которого в настоящее время еще изучается и оценивается. Нам придется существенным, возможно кардинальным образом внести изменения в Государственный бюджет, в планы социально-экономического развития страны», – сказал Аслан Бжания.

Президент подчеркнул, что в рамках двух Указов реализуется ряд антикризисных мер, направленных на поддержку предпринимателей и определения приоритетных направлений расходования бюджетных средств.

Кроме того, по поручению главы государства, правительством был разработан и представлен законопроект, предполагающий значительные меры поддержки предпринимателей в части налоговых и таможенных льгот, продления действия разрешительной документации.

«Однако, данный законопроект Парламентом не принят, что усложняет и без того непростую социально-экономическую ситуацию, – с сожалением констатировал Аслан Бжания.

 Он напомнил, что в целях поддержки одной из важнейших отраслей экономики – туризма, проведен ряд переговоров с российскими коллегами, консультаций со специалистами и общественных слушаний, по результатам которых с 1 августа граница с Российской федерацией была открыта.

«Нашу страну начало посещать большое количество туристов. Существенная часть населения Абхазии так или иначе задействована в туристическом секторе. Безусловно, открытие границы положительно скажется и на бюджетных поступлениях. В то же время, мы должны понимать, что угроза распространения коронавирусной инфекции возросла», – считает Аслан Бжания.

 Он так же отметил, что у Абхазии есть не менее важные обязательства, связанные с реализацией инвестиционной программы.

 «Пробуксовки в этой сфере также могут вызвать негативные последствия для экономики, не говоря уже о том, что каждая позиция Инвестпрограммы нацелена на улучшение качества жизни граждан Абхазии», – считает президент.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 19 августа 2020 15:07

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