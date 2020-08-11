АСЛАН БЖАНИЯ: МИНЗДРАВ АДАПТИРОВАЛСЯ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ ПРИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Сухум. 19 августа 2020. Абхазия-Информ. По состоянию на 19 августа число заболевших COVID-19 достигло 215 человек, в стационаре находятся 22 человека, выздоровело 76, на самоизоляции 77 граждан – бессимптомных носителей ковида, умерло 3. Проведено исследование на коронавирус у 6058 человек. Об этом на совещании у президента Аслана Бжания, сообщил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.

Он напомнил, что первые заболевшие появились в Абхазии в середине марта. С того времени и по июнь зарегистрировано 38 человек с положительными тестами, один скончался. Вторая волна началась 22 июля, когда появились первые очаги инфекции непосредственно в больницах, среди пациентов находящихся на стационарном лечении. были выявлены контактные лица, в том числе и среди медперсонала.

«В течение двух дней их было 9, потом пошло по возрастающей до 10 и больше в день. Увеличилось и количество исследований на наличие коронавируса до 200 в день.

Гудаутская ЦРБ, где расположен ковидный центр, способна разместить до 300 больных, при этом 12 койко-мест – в отделении реанимации. В больнице 12 ИВЛ и 8 кислородных концентраторов из расчета тяжелобольных в отделении реанимации, 2500 штук защитных комбинезонов, 2500 масок со степенью защиты FFP 2, 6 000 3-слойных масок, 10 000 нитриловых перчаток и др.

При этом Тамаз Цахнакия отметил, что за 6 месяцев лишь один ковид-больной нуждался в ИВЛ, остальные, к счастью, обошлись без него. Теперь медики работают по протоколу, направленному на предупреждение использования аппарата искусственной вентиляции легких.

Министр сообщил, что в инфекционной больнице Сухума стационар на 40 коек, общеинфекционный и сортировочный, в Гагрской ЦРБ – 20 коек в инфекционном отделении, для общей инфекционной патологии.

Всего, по республике, в медицинских организациях, 6О аппаратов ИВЛ, которые, при необходимости, могут быть задействованы в ковидном Центре. Кислородных концентраторов – 13.

«Тест-систем для определения COVID-19 методом ПЦР осталось на 1152 исследований и 5900 ИФА (экспресс-тестов). Однако, расходные материалы для их выполнения, практически заканчиваются, выполнено более 6 000 тыс. исследований. Все эти исследования проводятся на базе республиканской баклаборатории. Заявка в Минфин направлена на приобретение 5 000 тестов для ПЦР диагностики и расходных материалов. Ждём финансирования», - сказал Тамаз Цахнакия.

По его словам, количество медикаментов и расходных медицинских материалов, по состоянию на 17 августа покрывает трёхмесячную потребность для лечения граждан Абхазии со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания. Резервы медикаментов постоянно пополняются.

На сегодняшний день республике 125 врачей, которые могут участвовать в оказании помощи ковидным больным. Они работают в различных медучреждениях для оказания помощи общесоматическим больным и привлекаются к работе в ковидном госпитале в соответствии с утвержденным графиком.

В Абхазии 16 врачей-реаниматологов, а нужно 26; 80 врачей-терапевтов (полностью укомплектованы); 15 кардиологов – нужно 25; 10 врачей-инфекционистов – нужно 20; врачей-пульмонологов – 7, нужно 17.

«Потребность составлена с учетом необходимости работы специалистов как в ковидном центре, так и в общесоматических стационарах, для оказания неотложной и плановой медицинской помощи», – сообщил Тамаз Цахнакия.

Он напомнил, что после недели работы в красной зоне медики уходят на двухнедельный карантин и соответственно эти доктора выпадают из графика дежурств в других стационарах, поэтому складывается небольшой дефицит врачей.

Сегодня он закрыт таким образом: по договорённости с Минздравом РФ прибыла первая группа специалистов из Первого московского медицинского университета им. Сеченова. Первая бригада врачей работала в течение 7 дней и оказала значительную практическую помощь, дала соответствующие рекомендации. Сейчас готовится вторая группа, которая в ближайшие дни приедет в Абхазию. Эта ротация групп будет происходить, как минимум, в течение всего туристического сезона по 1 ноября.

«Бригады формируются с учетом наших потребностей и пожеланий опять-таки силами Сеченовки. Кроме того, мы провели соответствующую работу с оперштабом Минздрава РФ и Медакадемией, и они, в режиме онлайн, в любое время суток, готовы оказать консультативную помощь по тактике ведения тяжелых больных. Это уже дает положительные результаты. Кроме того, они также готовы провести дистанционные и выездные краткосрочные курсы усовершенствования врачей по данной проблеме», - сообщил Цахнакия.

Минздравом были переданы медикаменты, оборудование и расходные медицинские материалы Республиканской больнице на сумму 3,716 млн рублей, со специальных средств Минздрава (движение «Мы вместе», РО «Русская община Абхазии») переданы лекарственные препараты и изделия медицинского назначения, средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование, дезинфицирующие средства и др.

Республиканской детской больнице на сумму 6,473 млн рублей, из которых специальные средства Минздрава – 3,910 млн рублей. Переданы лекарственные препараты и изделия медицинского назначения, средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование, дезинфицирующие средства и др. В сентябре текущего года будет передан аппарат ИВЛ детский. Гуманитарная помощь (РОО «Московская Абхазская диаспора», ПРООН, Красный крест, ВОЗ, ТОПМЕД) на сумму 735 тысяч рублей, переданы лекарственные препараты и изделия медицинского назначения, средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование, дезинфицирующие средства и др.

ЦРБ Гудаутского района (ковидный центр) на сумму 30, 650 млн рублей. По централизованному приобретению лекарственных препаратов и расходных материалов на сумму в 2, 357 млн рублей. Специальные средства МЗ РА (движение «Мы вместе», РО «Русская община Абхазии») – 16, 082 млн рублей. Переданы лекарственные препараты и изделия медицинского назначения, средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование – 12 аппаратов ИВЛ, 10 мониторов пациента, 6 концентраторов кислорода, 23 рециркулятора воздуха, дезинфицирующие средства и др.

Средства финансовой помощи РФ – 702 тысяч рублей. Переданы лекарственные препараты и изделия медицинского назначения. Гуманитарная помощь (РОО «Московская Абхазская диаспора», ПРООН, Красный крест, ВОЗ, ТОПМЕД) – 11, 284 млн рублей.

Министр сообщил, что завершено строительство пристройки к основного корпусу госпиталя, и новый КТ должен быть установлен до конца августа.

Переданы лекарственные препараты и изделия медицинского назначения, средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование ЦРБ Гагрского района на сумму 3, млн рублей, ЦРБ Очамчырского района на сумму 2 млн рублей, ЦРБ Ткуарчалского района на сумму 1, 515 млн рублей, ЦРБ Гулрыпшского района на сумму 1, 899 млн рублей, ЦРБ Галского района на сумму 2, 561 млн рублей, Республиканской СЭС на сумму 4, 725 млн рублей, Национальному онкологическому центру на сумму 372 тысяч рублей, Психиатрической больнице на сумму 1, 127 млн рублей, Противотуберкулезному диспансеру на сумму 1, 284 млн рублей, Республиканскому реабилитационному центру г. Гагра на сумму 239 тысяч рублей, Республиканскому кожно-венерологическому диспансеру на сумму 1, 107 млн рублей, Республиканскому наркологическому диспансеру на сумму 535 тысяч рублей, Управлению здравоохранения Админстрации г. Сухум на 8, 561 млн рублей, Сухумской детской поликлинике на 1, 911 млн рублей (вакцины для прививок, средства индивидуальной защиты), а также УЗИ аппарат на сумму 2, 418 млн рублей, Сухумской городской клинической больнице 1, 374 млн рублей (передан фибринолитический препарат «Актилизе» 30 упаковок на сумму 1, 035 млн рублей и другим медучреждениям республики.

Выслушав доклад министра, президент Аслан Бжания поинтересовался: «Насколько верна информация о том, что часть препаратов, поступающих в качестве гуманитарной помощи, оказывается в аптеках?» Он обязал Тамаза Цахнакия держать эту тему на контроле.

По словам министра, количество медикаментов и расходных материалов по состоянию на 17 августа покрывает трехмесячную потребность для лечения граждан Абхазии со средне-тяжелым и тяжёлым течением заболевания.

«Резервы медикаментов постоянно пополняются. По некоторым позициям антибактериальных препаратов и больше, чем нужно. Есть дорогостоящая группа препаратов противовирусных, и после последнего визита группы российских специалистов были откорректированы схемы лечения пациентов и рекомендованы новые противовирусные препараты, которые выпускаются в России и мы ожидаем непосредственно с завода производителя партию этих препаратов», - подчеркнул Тамаз Цахнакия.

Аслан Бжания поинтересовался: как осуществляется стимулирование выплат врачам, работающим в ковид Центре?

По словам Цахнакия, по июнь выплачено до 8 млн рублей и с учетом всех выплат, зарплата врача достигает 30 тысяч рублей.

Аслан Бжания поблагодарил медиков за их самоотверженный труд, а также всех, кто оказал помощь и содействие Абхазии в борьбе с заболеванием – Московскую абхазскую диаспору, предпринимателей движения «Мы вместе», русскую общину, Красный крест и другие международные организации.

Он поинтересовался мнением министра по поводу новой вакцины от коронавируса и отношениями Минздрава с Ковид центром города Сочи.

Тамаз Цахнакия сообщил, что пока у него нет никакой информации о вакцине.

«Мы ждем приезда российских коллег и будем с ними обсуждать эту тему. Мы должны понимать насколько вакцина эффективна, можно ли ее применять, нет ли у нее побочных эффектов», - сказал министр.

Что касается общения с коллегами из Сочи, то туда был госпитализирован один больной гражданин Абхазии и трое отдыхающих в республике россиян.

«У нас четкие взаимодействия с Минздравом Краснодарского края, более того уже апробирована маршрутизация больных из Абхазии. Есть информация, что наш больной уже поправляется», - сказал министр.

Аслан Бжания констатировал, что Минздрав адаптировался к новым условиям жизни при коронавирусной инфекции.

«В нынешней ситуации для нас ключевой вопрос – здоровье нации и эта тема еще долго будет стоять на повестке дня. Расслабляться нельзя. Мы рассчитываем на помощь российских друзей и наших врачей работа которых ведется в усиленном режиме. Что касается вакцины, то она должна у нас быть. Какими путям? – это уже покажет время», - подвел итоги обсуждения глава государства.