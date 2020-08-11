 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ СТРУКТУРЫ ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
августа 09 2020

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ СТРУКТУРЫ ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Ада Кварчелия, преподаватель Абхазского Госуниверситета, методист Министерства просвещения и языковой политики. Продолжая тему об образовании*,…
ТАМИЛА МЕРЦХУЛАВА: «СЕГОДНЯ, КАК НИКОГДА ВАЖНО, ЧТОБЫ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СТАЛО ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ АБХАЗИИ.
июля 14 2020
ТАМИЛА МЕРЦХУЛАВА: «СЕГОДНЯ, КАК НИКОГДА ВАЖНО, ЧТОБЫ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СТАЛО ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ АБХАЗИИ.
ДОРОГА В НИКУДА
июля 06 2020
ДОРОГА В НИКУДА

В мире

В РОССИИ КОРОНАВИРУСОМ ЗА СУТКИ ЗАРАЗИЛИСЬ 4 969 ЧЕЛОВЕК
августа 16 2020

В РОССИИ КОРОНАВИРУСОМ ЗА СУТКИ ЗАРАЗИЛИСЬ 4 969 ЧЕЛОВЕК

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 969,…
РОССИЯНЕ И ЖИТЕЛИ АБХАЗИИ СМОГУТ УВИДЕТЬ ЗВЕЗДОПАД ПЕРСЕИДЫ НЕВООРУЖЕННЫМ ГЛАЗОМ
августа 12 2020
РОССИЯНЕ И ЖИТЕЛИ АБХАЗИИ СМОГУТ УВИДЕТЬ ЗВЕЗДОПАД ПЕРСЕИДЫ НЕВООРУЖЕННЫМ ГЛАЗОМ
ПУТИН ПОЗДРАВИЛ ЛУКАШЕНКО С ПОБЕДОЙ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ
августа 10 2020
ПУТИН ПОЗДРАВИЛ ЛУКАШЕНКО С ПОБЕДОЙ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗА 19 ДНЕЙ АВГУСТА В ОТНОШЕНИИ ОТДЫХАЮЩИХ СОВЕРШЕНО 12 ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Новости Среда, 19 августа 2020 17:17
Оцените материал
(0 голосов)
ЗА 19 ДНЕЙ АВГУСТА В ОТНОШЕНИИ ОТДЫХАЮЩИХ СОВЕРШЕНО 12 ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Сухум. 19 августа 2020. Абхазия-Информ. С 1 июня по 17 августа 2020 года по республике зарегистрировано 208 преступлений, из них раскрыто 178, что составляет – 85,5%. Нераскрытыми остались 30 преступлений (по сравнению с 2019 годом – 160, раскрыто – 124, что составляет – 77,5%). Об этом сегодня на совещании у президента сообщил министр внутренних дел Дмитрий Дбар.

Он отметил, что с 1 августа – с момента открытия государственной границы по реке Псоу, зарегистрировано 12 преступлений против отдыхающих – это 27,9 % от общего количество преступлений. Из них 5 раскрыты, не раскрытыми остались 7, по сравнению с 2019 годом – совершено было 17, (40,4%), из них раскрыты 7.

«Учитывая сложившуюся ситуацию в курортный сезон 2020 года, весь личный состав УВД, ОВД, был переведён на усиленный вариант несения службы. Общими усилиями в настоящее время проводятся в городах и районах специальные оперативные и профилактические мероприятия. Силы оперативного состава и участковых инспекторов направлены на выявление и пресечение намерений преступных групп, особенно из числа мигрирующего криминального элемента. На постоянной основе, силами ЦА МВД и ОВД проводятся рейдовые мероприятия, затрудняющие передвижение криминального элемента, тем самым снижающие вероятность совершения ими преступных деяний», - сказал Дмитрий Дбар.

Министр сообщил, что МВД разработало специальный план организационных, оперативных и профилактических мероприятий направленных на усиление борьбы с преступностью, охраны безопасности отдыхающих в наступающем курортном сезоне в соответствии с требованиями Кабинета Министров РА № 41 – 2016 года.

«Нами проводятся предупредительно-профилактические меры по информированию организованно прибывающих на отдых туристов с целью соблюдения ими элементарных мер безопасности, по обеспечению необходимой информацией способствующей повышению бдительности», - констатировал Дбар.

По его словам, проведены профилактические беседы с людьми, сдающими жилую площадь отдыхающим, они были предупреждены о личной ответственности за имущество проживающих у них граждан.

Сотрудниками УЭБиПК проводятся рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению фактов реализации различных видов фальсифицированных алкогольных напитков, меда, и иной продукции в домах отдыха, санаториях, на рынках и маршрутах следования туристов и отдыхающих.

Принимаются конкретные меры по оперативному реагированию на жалобы и заявления граждан, прибывающих на отдых.

«Преступления, совершенные в отношении отдыхающих, будут расследоваться в сжатые сроки, а при необходимости создаваться оперативно-следственные группы из числа наиболее опытных следователей и оперативных работников. Все объекты курортной зоны, массово посещаемые туристами, экскурсионные маршруты, взяты под контроль территориальными органами внутренних дел. Особое внимание уделяется безопасности дорожного движения», - подчеркнул Дмитрий Дбар.

Он сообщил о проведении служебных проверок по выявлению нерадивых сотрудников. по их результатам трое отстранены от работы, 15 получили взыскания. Ведутся мероприятия по выявлению и недобросовестных сотрудников ГАИ.

Президент Абхазии Аслан Бжания посоветовал министру проводить проверочные рейды по выявлению вымогателей на дорогах – люди ждут результатов в этом направлении. Глава государства намерен сам, на частной машине проверять работу сотрудников ГАИ.

Он также отметил плохое состояние дороги на озеро Рица и необходимость особого контроля в этой зоне.

Прочитано 8 раз

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « АСЛАН БЖАНИЯ: МИНЗДРАВ АДАПТИРОВАЛСЯ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ ПРИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.