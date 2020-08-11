ЗА 19 ДНЕЙ АВГУСТА В ОТНОШЕНИИ ОТДЫХАЮЩИХ СОВЕРШЕНО 12 ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Он отметил, что с 1 августа – с момента открытия государственной границы по реке Псоу, зарегистрировано 12 преступлений против отдыхающих – это 27,9 % от общего количество преступлений. Из них 5 раскрыты, не раскрытыми остались 7, по сравнению с 2019 годом – совершено было 17, (40,4%), из них раскрыты 7.

Сухум. 19 августа 2020. Абхазия-Информ. С 1 июня по 17 августа 2020 года по республике зарегистрировано 208 преступлений, из них раскрыто 178, что составляет – 85,5%. Нераскрытыми остались 30 преступлений (по сравнению с 2019 годом – 160, раскрыто – 124, что составляет – 77,5%). Об этом сегодня на совещании у президента сообщил министр внутренних дел Дмитрий Дбар.

«Учитывая сложившуюся ситуацию в курортный сезон 2020 года, весь личный состав УВД, ОВД, был переведён на усиленный вариант несения службы. Общими усилиями в настоящее время проводятся в городах и районах специальные оперативные и профилактические мероприятия. Силы оперативного состава и участковых инспекторов направлены на выявление и пресечение намерений преступных групп, особенно из числа мигрирующего криминального элемента. На постоянной основе, силами ЦА МВД и ОВД проводятся рейдовые мероприятия, затрудняющие передвижение криминального элемента, тем самым снижающие вероятность совершения ими преступных деяний», - сказал Дмитрий Дбар.

Министр сообщил, что МВД разработало специальный план организационных, оперативных и профилактических мероприятий направленных на усиление борьбы с преступностью, охраны безопасности отдыхающих в наступающем курортном сезоне в соответствии с требованиями Кабинета Министров РА № 41 – 2016 года.

«Нами проводятся предупредительно-профилактические меры по информированию организованно прибывающих на отдых туристов с целью соблюдения ими элементарных мер безопасности, по обеспечению необходимой информацией способствующей повышению бдительности», - констатировал Дбар.

По его словам, проведены профилактические беседы с людьми, сдающими жилую площадь отдыхающим, они были предупреждены о личной ответственности за имущество проживающих у них граждан.

Сотрудниками УЭБиПК проводятся рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению фактов реализации различных видов фальсифицированных алкогольных напитков, меда, и иной продукции в домах отдыха, санаториях, на рынках и маршрутах следования туристов и отдыхающих.

Принимаются конкретные меры по оперативному реагированию на жалобы и заявления граждан, прибывающих на отдых.

«Преступления, совершенные в отношении отдыхающих, будут расследоваться в сжатые сроки, а при необходимости создаваться оперативно-следственные группы из числа наиболее опытных следователей и оперативных работников. Все объекты курортной зоны, массово посещаемые туристами, экскурсионные маршруты, взяты под контроль территориальными органами внутренних дел. Особое внимание уделяется безопасности дорожного движения», - подчеркнул Дмитрий Дбар.

Он сообщил о проведении служебных проверок по выявлению нерадивых сотрудников. по их результатам трое отстранены от работы, 15 получили взыскания. Ведутся мероприятия по выявлению и недобросовестных сотрудников ГАИ.

Президент Абхазии Аслан Бжания посоветовал министру проводить проверочные рейды по выявлению вымогателей на дорогах – люди ждут результатов в этом направлении. Глава государства намерен сам, на частной машине проверять работу сотрудников ГАИ.

Он также отметил плохое состояние дороги на озеро Рица и необходимость особого контроля в этой зоне.