ТЕЙМУРАЗ ХИШБА: ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН НАБИРАЕТ СВОЮ СИЛУ

С ухум. 19 августа 2020. Абхазия-Информ. Пандемия коронавируса поставила под угрозу туристический бизнес в большинстве стран мира, в частности и Абхазию. Не одно государство не может закрыться полностью и спастись от вируса. Коронавирус – заболевание, которое заставляет страдать туризм во всем мире, показал насколько важна туристическая отрасль для шей страны, насколько мы зависим от денежных поступлений в период туристического сезона. Это не только прямые налоговые поступления, но и прибыль которую получают наши граждане в виде доходов, она и создает эффект мультипликатора. Об этом заявил сегодня на совещании у президента Абхазии министр туризма Теймураз Хишба.

Министр считает, что следует должны искать дополнительные возможности поступления средств в госбюджет на случай повторения такого сценария, и этого нельзя исключать. Учитывая, что Абхазия находится в числе стран, отказавшихся от собственной валюты, основным источником накопления денежной массы страны является положительный платежный баланс по статье «туризм».

Теймураз Хишба напомнил, что туристический сезон в этом году у нас начался в августе из-за пандемии коронавируса. В течение июля в Министерство туризма РА поступало большое количество звонков от представителей турбизнеса, как Абхазии, так и России, с целью возможного уточнения даты открытия границы и условии ее пересечения.

За десять дней до открытия границы сотрудниками министерства была проведена работа по определению степени готовности объектов размещения к приему гостей в случае снятия ограничительных мер, а также возможности соблюдения рекомендации санитарно-эпидемиологической службы Абхазии по организации работы объектов отдыха в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Эти рекомендации были разосланы объектам и выложены в интернет-пространство на сайте Министерства туризма Абхазии в открытом доступе. Согласно полученным данным, многие объекты к тому времени были готовы к приему гостей, более крупным объектам же требовалось время для подготовки номерного фонда к заселению.

В условиях сохраняющихся рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в рамках многолетнего сотрудничества с Республикой Абхазия по поручению руководства Российской Федерации специалисты Роспотребнадзора в июле текущего года осуществили дружественный визит, подготовили и помогли реализовать нашим коллегам ряд рекомендаций по соблюдению санитарных правил и норм, позволивших возобновить работу объектов организованного туризма.

С 3 августа группа сотрудников Роспотребнадзора, включающая специалистов Ставропольского научно-исследовательского противочумного института и Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю начала работу на территории республики в тесном взаимодействии с национальной санитарно-эпидемиологической службой.

«Задачами специалистов Роспотребнадзора являлось оказание практической и методической помощи здравоохранению Республики Абхазия, включая проведение лабораторных исследований и оптимизацию тактики противоэпидемической защиты населения, по обеспечению стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе и недопущению срывов курортного сезона», – подчеркнул Хишба.

На основании результатов проверок, делегация Роспотребнадзора дала положительное заключение относительно санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определила готовность объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Исходя из доклада Роспотребнадзора, руководством Российской Федерации было принято решение об открытии государственной границы с Абхазией.

Теймураз Хишба отметил, что в процессе мониторинга, особое внимание уделялось индивидуальным средствам защиты и дезинфекции. Также были разработаны и внутренние рекомендации Министерства туризма для иностранных граждан, прибывающим в Абхазию.

«Изданные рекомендации не являются нормативно-правовыми актами, не содержат правовых норм. Какая либо ответственность за неисполнение рекомендаций не предусмотрена. При данных обстоятельствах не исключено, что некоторые из них могут нарушать данные указания, так как носят не обязательный характер. Ответственность за исполнение рекомендаций по эпидемиологической безопасности будет лежать впоследствии на руководстве и собственниках предприятий», – считает министр.

По словам Хишба, с учетом специфики развития туристической инфраструктуры по районам республики, загрузка объектов начинается с западной части Абхазии. На сегодня в Гагрском районе средства размещения загружены в среднем на 90 процентов, иная обстановка в центральной части Абхазии, где процент загрузки отелей в среднем составляет не более 35. Такая ситуация сложилась из-за позднего начала турсезона и по мере постепенного заполнения средств размещения с запада на восток.

Министр отметил, что почти каждый турист посещает основные объекты показа – это Рицинский реликтовый национальный парк и Новоафонская пещера.

С 1 по 17 августа в Рицинский национальный парк посетило 66 718 человек, оказано услуг на 21,968 млн рублей. В прошлом году за этот же период здесь побывало 67 877 человек, в денежном эквиваленте оказано услуг на 22,140 млн рублей. Новоафонскую пещеру посетило 22 918 человек, оказано услуг на сумму 11,455 млн рублей, в 2019 43 887 и 21,933 млн рубля соответственно.

«Возобновление турпотока и повышенная нагрузка на пограничный пункт пропуска через границу в первые дни открытия пагубно сказались на экскурсионной деятельности. Наблюдаласьпроблема очередей и автомобильных заторов на подъездных путях к пропускному пункту «Адлер». Отставание показателей обслуженных лиц на РРНП на 1,7 % ниже аналогичного периода прошлого года. По прогнозам, динамика посещаемости РРНП превысит прошлогодние показатели к концу августа», – считает Хишба.

В тоже время отставание по показателям посещаемости Новоафонской пещеры составляет 47,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Что касается прогнозов, то, по мнению министра, в столь тяжелое время сложно рассчитывать на положительные показатели. Если в прошлом году численность лиц, посетивших Абхазию с целью туризма, превысило 1 млн. человек, то в этом году ожидаем снижение этого показателя, в лучшем случае, на 50%, в худшем, на то и больше.

«Возможна тенденция положительной динамики на оставшийся период сезона, по показателю – «численность экскурсантов, посетивших Абхазию с однодневным визитом». Если сравнивать с годовыми данными прошлых лет, у нас будет спад, но в меньшей мере, чем могло бы быть. Этому может поспособствовать загруженность курортов Краснодарского края, которые и являются поставщиками однодневных экскурсионных групп», – пояснил министр.

По его словам, наряду с рекомендациями, приказом главного государственного санитарного врача были разработаны инструкции по проведению и организации посещения экскурсионных объектов для снижения рисков заражения коронавирусной инфекцией. Согласно данным инструкциям, всем посетителям выдают маски, обрабатывают руки антисептиком, сиденья заклеены скотчем, чтобы хоть как-то увеличить социальную дистанцию, а количество человек в экскурсионных группах уменьшили. Это требование ответственно выполняется в Новоафонской пещере. Порядок и ответственность в настоящее время очень ценное качество.

«Большинство экскурсионных организаций дабы не спугнуть своих клиентов не могут обязать их носить маски и перчатки, что представляет определенные неудобства. Те же экскурсанты не особо хотят использовать данные средства и аргументируют это тем, что они и так находились или находятся в местах массового скопления, где принятие таких мер от них не требуют. Касаемо рекомендации нахождения в транспортных средствах, мы рекомендуем, чтобы экскурсанты носили маски и перчатки, а также после каждого выхода обрабатывали руки спецсредствами, но в большинстве случаев рекомендации не исполняются. Необходимо сконцентрировать свое внимание на особо крупных экскурсионных объектах показа», – заявил Теймураз Хишба.

Он особо отметил проблемы, с которыми столкнулись наши отельеры уже в первую неделю после открытия границы, связанные с нехваткой персонала.

«Ни для кого не секрет, что большое количество сотрудников работающих на объектах являются иностранными гражданами, причем гражданами не Российской Федерации, а таких стран как Белоруссия, Украина, ЛНР, ДНР, в связи, с чем многие отели испытывали нехватку обслуживающего персонала. С другой стороны, такой кризис может явиться стимулом для развития сферы обслуживания, так как нас уже давно возникла необходимость создания школы гостеприимства. Такая практика присуща всем туристическим странам, также эта мера позволило бы поднять сервис отрасли на должный уровень», – считает министр.

И еще одна, весьма серьезная проблема: туристы столкнулись с тем, что банкоматы не всех коммерческих банков обслуживают карты платежных систем VISA и MASTERCARD, что вызывает у них негодование.

«Почти два месяца все банковские карты, кроме карты МИР, не обслуживаются. Причина – недостаток наличных денег в стране. Обналичить деньги можно только в кассах, заплатив немаленькую комиссию банкам (2% – российскому и 2% абхазскому). Туристический сезон набирает свою силу, ситуация с банкоматами должна измениться в лучшую сторону», – констатировал Теймураз Хишба.

Президент Абхазии Аслан Бжания отметил, что приезжающие на отдых туристы сразу же сталкиваются с пограничниками.

«Пограничники должны выглядеть опрятно и быть предельно вежливыми! Никакого хамства! На границе должны работать все камеры, чтобы фиксировать ситуацию. Не только пограничники, но и представители других служб работающих на границе, должны выглядеть и вести себя соответственно. Нужно всем действовать слаженно и четко, и на законных основаниях. Это же касается и сотрудников ГАИ – охотников на автотуристов», – подчеркнул глава государства.

Фото пресс-службы президета Абхазии.