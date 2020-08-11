ВЫЯВЛЕНО ЕЩЕ 19 БОЛЬНЫХ COVID-19

Сухум. 19 августа 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает:

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 163 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 19 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 22 пациента, из них 19 – с подтвержденной коронавирусной инфекцией, из них средней тяжести трое, тяжелый один пациент. Двое (дети) выписаны.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 221 человек. Из них 80 выздоровели и трое пациентов умерли.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.