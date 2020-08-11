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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ: ПО ИТОГАМ ПОЛУГОДИЯ ОКАЗАНО УСЛУГ В ВОСЕМЬ РАЗ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ОБЫЧНО

Новости Среда, 19 августа 2020 19:05
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ: ПО ИТОГАМ ПОЛУГОДИЯ ОКАЗАНО УСЛУГ В ВОСЕМЬ РАЗ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ОБЫЧНО

Сухум. 19 августа 2020. Абхазия-Информ. Отставание показателей посещения по Новоафонской пещере связано с незадействованным механизмом организации туристов. Об этом заявил сегодня премьер-министр Александр Анкваб, на совещании, которое проводил президент Абхазии Аслан Бжания.

Глава правительства подчеркнул, что по итогам полугодия оказано услуг в восемь раз меньше, чем обычно. Санаторно-курортные объекты в прошлом году оказали услуг на 428 млн рублей, в этом году – на 45,8 млн рублей – это в 9,4 раза меньше обычного. Туристическое обслуживание в 5,5 раз меньше. В Сухуме оказано услуг в 4 раза меньше, в Гагрском районе – в 11 раз, в Гудауте – в пять раз, в Новом Афоне – в пять раз и на Рице – в 5,4 раза меньше обычного.

«Тяжелейшие провалы ударили по бизнесу. Но я разделяю надежды министра туризма по санаториям: показатели бронирования отелей дают основание полагать, что ситуация в туристической отрасли может улучшиться в сентябре и частично в октябре, если позволят погодные условия. Сегодня имеют место серьезные нагрузки на пограничников и МВД, но... Последние дни тихо входят в обычный для этого времени ритм и это вселяет уверенность, что ситуация будет нивелирована», – подчеркнул глава правительства.

Особо Александр Анкваб остановился на старой проблеме – нещадной эксплуатации животных в курортный сезон.

«Журналист Елена Заводская полностью права, написав в своей статье о находящихся в ужасном состоянии шести медведях и недопустимых условиях их содержания. К этой проблематике нам придется подключить экологического прокурора. В Интернете полно негодующих отзывов туристов на такое разнообразие «сервиса», в кавычках, для отдыхающих. Используют птиц, обезьян, черепах! Скоро и змеи появятся! Нужно заканчивать с издевательством над животными», – негодовал премьер.

По мнению главы правительства необходимо внести коррективы и ситуацию с дорожным движением. В частности речь идет об использовании водителями открытых машин для перевозки туристов.

«Это небезопасный транспорт и такие поездки чреваты серьезными последствиями! В Сочи такой вид деятельности запрещен», – подчеркнул Александр Анкваб.

Он также обратил внимание контролирующих служб на то, что большая часть водителей открытых машин – не зарегистрирована в налоговых структурах, более того – не является нашими гражданами.

Что касается объектов отдыха, то, по словам Александра Анкваб, на сайтах в Интернете заявлено намного больше отелей и домов отдыха, чем официально зарегистрировано в республике.

«Число таких объектов отдыха в Сухуме и Гагре в разы превышает отчетность», – констатировал Александр Анкваб.

Министр внутренних дел Дмитрий Дбар отметил, что они могут изымать животных у хозяев, но встает проблема – куда их потом девать.

Президент Абхазии Аслан Бжания сообщил участникам совещания о недавно подготовленном отчете Минюста.

«В министерстве зарегистрировано 14 тысяч юридических лиц, но на налоговом учете стоят не более пяти тысяч. На лицо – проблема учета. Многие объекты отдыха работают только в сезон, а зимой стоят закрытые и не считают нужным платить налоги. Все нужно приводить в порядок и систематизировать. Этого ждут от нас люди», – подчеркнул Аслан Бжания.

 

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 19 августа 2020 19:11

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