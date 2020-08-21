БЛАГОДАРНОСТЬ ТРЕНЕРУ ЗА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ

Сухум. 21 августа 2020. Абхазия-Информ. Председатель Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту Джемал Губаз поблагодарил заслуженного тренера Абхазии и России по футболу Александра Тумасян за помощь и поддержку, которую он оказывает Республике Абхазия на протяжении долгих лет.

«Александр Сергеевич уже не первый год помогает абхазским спортсменам. Сейчас благодаря ему наши юные футболисты были зачислены в Ростовское областное училище олимпийского резерва. Хочу выразить ему слова благодарности за то, что он своим участием дает возможность детям осуществить свои мечты, – сказал Джемал Губаз. – Он является и моим тренером, и он такой тренер, который вкладывает всю душу в работу, а таких тренеров сейчас совсем немного. Он всецело принадлежит спорту и готов в нужную минуту помочь. Поддержка Александра Тумасян способствует развитию и популяризации спорта в нашей стране. Я высоко ценю его доброту и благородство, ответственность и высокий профессионализм, открытость и готовность всегда прийти на помощь!»

Джемал Губаз отметил, что Госкомитет и в дальнейшем будет сотрудничать с Александром Тумасян и пожелал ему крепкого здоровья и успехов в работе.

Александр Тумасян – заслуженный тренер Абхазии и России, признавался лучшим тренером СССР и России по работе с молодежью, в разные годы тренировал ростовского СКА, «Торпедо» (Таганрог), катарского клуба «Аль-Райян», «Динамо» (Ставрополь), «Ракуунат» Лаппеенранта (Финляндия), «Сочи», был тренером сборной Абхазии.

Александр Сергеевич воспитал плеяду знаменитых футболистов. Среди них есть и абхазские футболисты, которые выступали за футбольные команды Высшей и Первой лиги СССР и России, такие как Рафаэль Ампар, Джемал Губаз и другие.



Об этом сообщает Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту.