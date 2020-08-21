ГРАЖДАНКА АБХАЗИИ ПЫТАЛАСЬ ПРОНЕСТИ ПОД ОДЕЖДОЙ 5 БЛОКОВ СИГАРЕТ

При проведении таможенного контроля физических лиц, следующих из Республики Абхазия в Российскую Федерацию, внимание таможенников привлекла гражданка, проходившая по «зеленому коридору».

Сухум. 21 августа 2020. Абхазия-Информ. Сочинские таможенники совместно с пограничниками на пешеходной составляющей таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни пресекли попытку нелегального перемещения сигарет из Абхазии в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

Наличие характерных звуковых сигналов при прохождении женщины через стационарный металлоискатель указало на возможное перемещение незаконного товара. В результате личного таможенного досмотра было установлено, что под платьем в чулках у гражданки находились 50 пачек сигарет (1000 штук).

32-летняя гражданка Абхазии пояснила, что спрятала сигареты под одежду, так как знала о запретах и ограничениях при перемещении табачной продукции через таможенную границу. Сигареты она перевозила с целью продажи в России.

Как выяснилось, женщина не первый раз нарушает закон. Аналогичное правонарушение она совершает уже в пятнадцатый раз. Незаконно перемещаемые сигареты изымались у нее и на другом таможенном посту - ЖДПП Адлер, где она пыталась провезти их в поезде. Теперь нарушительнице придется в очередной раз поплатиться за незаконное предпринимательство штрафом.

Табачная продукция изъята, образцы направлены на товароведческую экспертизу. В отношении гражданки возбуждены два дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.