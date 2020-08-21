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Абхазия Информ

ДМИТРИЙ МАРШАНИЯ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ

Новости Пятница, 21 августа 2020 16:49
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ДМИТРИЙ МАРШАНИЯ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ

Сухум. 21 августа 2020. Абхазия-Информ. Сегодня депутаты Сухумского городского Собрания избирали председателя на период, оставшийся до выборов. Выборы в местные органы власти должны состояться в ноябре текущего года. 

Открывая заседание, заместитель председателя Собрания Мизан Зантария, подчеркнул: «Под руководством Константина  Пилия сплоченный депутатский корпус успешно решал стоящие перед ним задачи.  Уверен, наш опыт, ответственное отношение к делу и целеустремленность будут способствовать эффективной работе нового председателя».

Депутат Даур Делба и Леонид Гвинджия предложили на должность председателя кандидатуры своих коллег  Дмитрия Маршания и Наросу Салакая. 

Согласно регламенту Собрания выборы проводили тайным голосованием. Большинство  голосов получил Дмитрий Маршания (14 из 23).

Выступившие затем депутаты Темыр Купалба, Саид Бутба, Инна Кварчия, Семен Бжания и другие отметили, что Дмитрию Маршания предстоит большая и кропотливая работа и заверили, что готовы  плодотворно работать под его руководством.  

Дмитрий Маршания был избран в городское Собрание  по избирательному округу №5 (центр города).

По инициативе Д. Маршания число депутатов Сухумского городского собрания сократится с 26 до 19 человек с 2020 года.  

Прежний председатель Собрания, Константин Пилия,  Указом  Президента Аслана Бжания от 21 июля, был назначен исполняющим обязанности главы администрации Галского района.

Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации Администрации Сухума. 

 ***

Дмитрий Александрович Маршания, 1989 года рождения, окончил 10 сш им. Н. Лакоба, факультет мировой экономики Российского государственного экономического университета г. Москва.

С 2012 по 2014 гг. – работал в Управлении экономики и прогнозирования Администрации г. Сухум.

С 2014 по 2015 гг. – помощник премьер-министра РА.

В 2015 г. – помощник депутата Народного Собрания-Парламента РА.

В 2020 году закончил исторический факультет Абхазского государственного университета.

Холост.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 21 августа 2020 16:58

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