27 АВГУСТА ОБЪЯВЛЕНО НЕРАБОЧИМ ДНЁМ

Сухум. 21 августа 2020. Абхазия-Информ. Подписано Распоряжение Кабинета Министров Республики Абхазия №157 от 21 августа о переносе выходного дня в 2020 году.

В Распоряжении говорится:

1. Перенести в 2020 году выходной день с 3 октября (суббота) на 27 августа (четверг).

2. Объявить 3 октября (суббота) 2020 года рабочим днем.

3. Республиканским государственным учреждениям «Апсныпресс», «Абхазская государственная телерадиокомпания», «Издательство газеты «Республика Абхазия», «Редакция газеты «Апсны» довести до сведения населения настоящее Распоряжение.