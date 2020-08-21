27 АВГУСТА ОБЪЯВЛЕНО НЕРАБОЧИМ ДНЁМ
Сухум. 21 августа 2020. Абхазия-Информ. Подписано Распоряжение Кабинета Министров Республики Абхазия №157 от 21 августа о переносе выходного дня в 2020 году.
В Распоряжении говорится:
1. Перенести в 2020 году выходной день с 3 октября (суббота) на 27 августа (четверг).
2. Объявить 3 октября (суббота) 2020 года рабочим днем.
3. Республиканским государственным учреждениям «Апсныпресс», «Абхазская государственная телерадиокомпания», «Издательство газеты «Республика Абхазия», «Редакция газеты «Апсны» довести до сведения населения настоящее Распоряжение.
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