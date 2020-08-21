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Ада Кварчелия, преподаватель Абхазского Госуниверситета, методист Министерства просвещения и языковой политики. Продолжая тему об образовании*,…
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июля 14 2020
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ

21 августа. /ТАСС/. По данным Университета Джонса Хопкинса, за истекшие сутки 20 августа в мире…
«СЕРЬЕЗНЫЕ ИЗДЕРЖКИ»: ЧЕМ ОБЕРНЕТСЯ ВОЗМОЖНАЯ ПОБЕДА БАЙДЕНА НАД ТРАМПОМ
августа 21 2020
«СЕРЬЕЗНЫЕ ИЗДЕРЖКИ»: ЧЕМ ОБЕРНЕТСЯ ВОЗМОЖНАЯ ПОБЕДА БАЙДЕНА НАД ТРАМПОМ
В РОССИИ КОРОНАВИРУСОМ ЗА СУТКИ ЗАРАЗИЛИСЬ 4 969 ЧЕЛОВЕК
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

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Абхазия Информ

27 АВГУСТА ОБЪЯВЛЕНО НЕРАБОЧИМ ДНЁМ

Новости Пятница, 21 августа 2020 16:46
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Сухум. 21 августа 2020. Абхазия-Информ. Подписано Распоряжение Кабинета Министров Республики Абхазия №157 от 21 августа о переносе выходного дня в 2020 году.

В Распоряжении говорится:

1. Перенести в 2020 году выходной день с 3 октября (суббота) на 27 августа (четверг).

2. Объявить 3 октября (суббота) 2020 года рабочим днем.

3. Республиканским государственным учреждениям «Апсныпресс», «Абхазская государственная телерадиокомпания», «Издательство газеты «Республика Абхазия», «Редакция газеты «Апсны» довести до сведения населения настоящее Распоряжение.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 21 августа 2020 17:10

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