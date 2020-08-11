В ГРУЗИИ ЗАЯВИЛИ, ЧТО НЕ СОБИРАЮТСЯ ВОССТАНАВЛИВАТЬ ДИПОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ
21 августа. /ТАСС/. Грузия не собирается восстанавливать прерванные дипломатические отношения с Россией, так как РФ признает Абхазию и Южную Осетию независимыми странами. Об этом в четверг сообщил ТАСС спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.
«Хочу напомнить, что дипломатические отношения были прерваны по решению грузинского руководства в 2008 году», – сказал Абашидзе.
«Пока Россия продолжает признавать независимость этих двух территорий, вопрос восстановления дипотношений не может быть на повестке дня», – заявил он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в опубликованном в четверг интервью газете «Труд», касаясь темы отсутствия дипломатических отношений между Грузией и Россией, заявил, что их разрыв был инициативой Тбилиси и стал результатом предпринятой правительством экс-президента Михаила Саакашвили «югоосетинской авантюры». Он отметил, что в России неизменно выступают за взаимовыгодные и дружественные отношения с Грузией.
Абхазия и Южная Осетия объявили о независимости от Грузии после вооруженного конфликта в августе 2008 года. Тбилиси не признает этот статус. РФ признала независимость республик и неоднократно заявляла, что это решение не подлежит пересмотру. В ответ Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией. Прямой диалог между двумя государствами поддерживают Абашидзе и член Совета Федерации Григорий Карасин.
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