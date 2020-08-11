В ГРУЗИИ ЗАЯВИЛИ, ЧТО НЕ СОБИРАЮТСЯ ВОССТАНАВЛИВАТЬ ДИПОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ

21 августа. /ТАСС/. Грузия не собирается восстанавливать прерванные дипломатические отношения с Россией, так как РФ признает Абхазию и Южную Осетию независимыми странами. Об этом в четверг сообщил ТАСС спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.

«Хочу напомнить, что дипломатические отношения были прерваны по решению грузинского руководства в 2008 году», – сказал Абашидзе.

«Пока Россия продолжает признавать независимость этих двух территорий, вопрос восстановления дипотношений не может быть на повестке дня», – заявил он.