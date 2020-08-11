ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ РОССИИ ОСМОТРЕЛА ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТПРОГРАММЫ В ГАГРЕ И НОВОМ АФОНЕ

В первый день визита делегация посетила завершенные объекты Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия 2017-2019 гг. в Гагрском и Гудаутском районах.

Сухум. 21 августа 2020. Абхазия-Информ. 20 августа в Абхазию с рабочим визитом прибыла делегация из Российской Федерации во главе с заместителем министра экономического развития Михаилом Бабичем. Делегацию встречала вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.

Первым объектом посещения стала Гагрская средняя общеобразовательная школа №1. Строительство объекта началось в 2017 году, сметная стоимость составила 337,9 млн рублей.

Михаил Бабич осмотрел учебные классы, административные помещения, библиотеку, спортивный и актовый залы, столовую, а также территорию школы.

Директор школы Хана Гунба сообщила главе российской делегации о том, что школа нуждается в доукомплектовании некоторым оборудованием, которое не было изначально предусмотрено в смете.

По словам Кристины Озган, вопрос оснащения школы необходимым оборудованием уже прорабатывается и будет решен до начала учебного года.

Сотрудница библиотеки Валентина Гицба обратилась к Михаилу Бабичу с просьбой посодействовать в оснащении библиотеки школы российскими учебниками, которые родители вынуждены приобретать за счет собственных средств. Она выразила благодарность за построенную школу и за все, что делает Россия для Абхазии.

В свою очередь Михаил Бабич заверил сотрудников школы, что данный вопрос будет решен и попросил директора предоставить ему перечень необходимых учебников.

В ходе осмотра объекта замминистра экономического развития России обратил внимание на ряд недостатков. Подрядчик заверил, что все это в ближайшее время будет устранено.

Следующим объектом, который посетила делегация, стал детский сад в городе Новый Афон. Объект начали строить в 2017 году, сметная стоимость составила 136 млн рублей.

Депутат Парламента Натали Смыр подчеркнула, что с запуском нового детского сада проблема нехватки мест для детей города будет полностью решена.

По словам директора учреждения, за исключением незначительных нареканий они довольны качеством выполненных работ и уже к сентябрю готовятся к приему детей.

Еще одним объектом посещения стала Новоафонская средняя школа, которая была построена в 2013 году и все эти годы успешно функционирует.

Об этом сообщает сайт Минэкономики РА.