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Абхазия Информ

СОТРУДНИКАМИ УГАИ МВД ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД СОСТАВЛЕНО 203 ПРОТОКОЛА

Новости Пятница, 21 августа 2020 12:22
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СОТРУДНИКАМИ УГАИ МВД ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД СОСТАВЛЕНО 203 ПРОТОКОЛА

Сухум. 21 августа 2020. Абхазия-Информ. В результате проведенных профилактических и рейдовых мероприятий, 20 августа сотрудниками УГАИ МВД РА и ОГАИ ГорРОВД за нарушение ПДД составлено 203 протокола.

В Гагрском районе – 61 протокол, из них 4 за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии. Для установления личности в дежурную часть доставлено 6 человек.

На КПМ «Мюссера» – 21 протокол, из них 1 – за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

В Гудаутском районе – 8 протоколов, из которых 6 – по ст. 183 ч.1 КоАП РА (неправильное хранение, а также просроченное разрешение на ношение и хранение гладкоствольного оружия).

В Сухумском районе – 10 протоколов, в том числе – 1 по ст. 166 КоАП РА (мелкое хулиганство).

В Сухуме – 39 протоколов, в том числе 1 протокол по ст. 167 прим.1 КоАП РА (не продление срока действия разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия).

Гулрыпшский район – 12 протоколов.

Очамчырский район – 15 протоколов, в том числе 2 протокола по ст. 185 КоАП РА (без прописки и регистрации).

Ткуарчалский район – 2 протокола.

Галский район – 5 протоколов, из них 1 за управление а/т в нетрезвом состоянии.

В результате рейдовых мероприятий, проведенных в Гагрском районе сотрудниками УГАИ МВД составлено 30 протоколов, из них: 6 – за нарушение правил тонировки стекол, 6 за управление автотранспортом без водительского удостоверения, 4 – за управление автомобилем без госномерных знаков и 5 – за управление автомашиной в нетрезвом состоянии.

Все нарушители подвергнуты административному наказанию в виде штрафов.

Об этом сообщает сайт МВД РА.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 21 августа 2020 12:35

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