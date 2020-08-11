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Абхазия Информ

ГТК ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРЕДСТОЯЩИМ РЕМОНТНЫМ РАБОТАМ НА ИНГУРГЭС

Новости Пятница, 21 августа 2020 11:22
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ГТК ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРЕДСТОЯЩИМ РЕМОНТНЫМ РАБОТАМ НА ИНГУРГЭС

Сухум. 21 августа 2020. Абхазия-Информ. 20 августа в таможенном управлении города Гал прошло рабочее совещание руководства Государственного таможенного комитета Абхазии с генеральным директором ООО «ИнгурГЭС», представителями РУП «Черноморэнерго», Службы государственной безопасности, пограничного управления и с заместителем министра экономики Абхазии.

 

Совещание было посвящено режиму работы ИнгурГЭС в период проведения ремонтных работ в деривационном тоннеле.

Участники совещания обсудили технологическую схему взаимодействия в период проведения ремонтных работ.

По словам генерального директора ООО «ИнгурГЭС» Левана Мебония, на время проведения ремонтных работ в деривационном тоннеле планируется остановка работы всего энергетического комплекса.

Государственный таможенный комитет со своей стороны выразил готовность оказать всестороннее содействие при перемещении через таможенную границу Абхазии товаров для нужд ИнгурГЭС.

Об этом сообщает сайт ГТК РА.

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