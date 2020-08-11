АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С МИХАИЛОМ БАБИЧЕМ

На встрече также присутствовали вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

Сухум. 21 августа 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с первым заместителем министра экономического развития Российской Федерации Михаилом Бабичем, прибывшим в Абхазию с рабочим визитом в рамках межправительственного сотрудничества.

С российской стороны в переговорах также принял участие Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического сотрудничества между государствами.

Бабич пояснил, что российская делегация приехала с целью наладить более тесное взаимодействие с абхазской стороной для дальнейшей беспрепятственной работы.

В рамках приезда абхазские и российские коллеги обсудят вопросы Инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию республики, ознакомятся с готовностью ряда объектов социального назначения, расположенных в западной и восточной районах.

В планах также совместное обсуждение состояния финансовой системы страны, определение плана мероприятий по развитию казначейской системы с целью повышения эффективности управления государственными финансами и соблюдения принципов бюджетной транспарентности и др.

Об этом сообщает сайт КМ РА.