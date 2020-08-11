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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ МИХАИЛА БАБИЧА

Новости Четверг, 20 августа 2020 19:10
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АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ МИХАИЛА БАБИЧА

Сухум. 20 августа 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял первого заместителя министра экономического развития Российской Федерации Михаила Бабича.

На встрече обсуждались вопросы абхазо-российского сотрудничества, реализации действующих и запланированных проектов в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

Глава государства, приветствуя гостей, выразил готовность абхазской стороны активно развивать сотрудничество по всему спектру экономических вопросов.

«Мы очень рассчитываем на то, что ваш приезд придаст импульс в решении тех вопросов, которые мы неоднократно обсуждали. Мы готовы к открытому разговору. Наша позиция будет аргументированной», – сказал Аслан Бжания.

Президент выразил убеждение в том, что обозначенная цель и результат абхазской и российской сторон будут достигнуты.

«Если даже для этого потребуется несколько раундов встреч и переговоров, мы к этому обязательно поступательно придем», – сказал президент Абхазии Аслан Бжания.

Михаил Бабич поблагодарил Президента Абхазии за возможность встретиться и обсудить насущные вопросы и проблемы.

«Мы не так давно встречались в Москве. Регулярно с коллегами находимся в тесном контакте. Все вопросы, которые обсуждались в Москве у Дмитрия Николаевича Козака, находятся на высокой стадии готовности, и инвестиционная программа и соответственно финансирование проектно-сметной документации»,- сказал первый замминистра экономического развития РФ.

Бабич выразил удовлетворение качеством проведённых работ.

«Сегодня мы посмотрели ряд объектов, которые входят в Инвестпрограмму. Очень хорошие впечатления. Мы также обсудили вопросы энергообеспечения республики, казначейское исполнение бюджета, доходов того предполагаемого дефицита, который ожидаем до конца года. Это все вопросы, которые нас с вами волнуют. Они находятся под пристальным вниманием», – заверил Михаил Бабич.

Представитель правительства РФ назвал развитие туризма социально перспективной программой.

«Нужна гармонизация законодательства в этом направлении», – сказал он.

Первый заместитель министра экономики отметил, что руководство России придает большое значение сотрудничеству с Абхазией в рамках Инвестпрограммы.

Президент Аслан Бжания сказал, что накануне он провел совещание, на котором детально обсуждался ход реализации проектов по линии Инвестпрограммы.

«Информация, полученная на этом совещании от вице-премьера, министра экономики Кристины Озган дает уверенность в том, что мы получим неплохой результат», – сказал президент Абхазии.

Глава государства подчеркнул, что и в дальнейшем будет уделено особое внимание качественному и своевременному выполнению проектов, реализация которых намечено в рамках инвестиционной программы.

Во встрече приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации Президента Алхас Квициниа, вице-премьер, министр экономики Критина Озган, Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 20 августа 2020 19:22

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