ЧИСЛО ЗАРАЖЕННЫХ COVID-19 ДОСТИГЛО 224 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 20 августа 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает:

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 66 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 3 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 20 госпитализированных пациентов.

Двое пациентов выписаны амбулаторно (из самоизоляции).

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 224 человек. Из них 82 выздоровели и трое пациентов умерли.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.