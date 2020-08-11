ЧИСЛО ЗАРАЖЕННЫХ COVID-19 ДОСТИГЛО 224 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 20 августа 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает:
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 66 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 3 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 20 госпитализированных пациентов.
Двое пациентов выписаны амбулаторно (из самоизоляции).
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 224 человек. Из них 82 выздоровели и трое пациентов умерли.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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