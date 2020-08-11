АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСЕЯ ЛИХАЧЁВА С ДНЁМ ОСНОВАНИЯ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Сухум. 20 августа 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил Генерального директора Государственной корпорации по атомной энергетике Алексея Лихачёва с 75-летием со дня основания атомной промышленности.
В поздравительном адресе, в частности, говорится:
«Уважаемый Алексей Евгеньевич, примите искренние поздравления Правительства Республики Абхазия и мои лично по случаю 75-летия основания атомной промышленности.
С особыми чувствами относимся к этой знаменательной дате, помня, что современная атомная отрасль Российской Федерации берет свое начало в далёком советском периоде нашей общей истории, когда Сухумский физико-технический институт, наряду с другими научными центрами, стоял у истоков её зарождения.
Гордимся сопричастием учёных нашей республики, в разные годы внёсших свой вклад как в отдельные проекты, так и в развитие системы в целом, к большому успеху современной атомной отрасли России.
С глубокой признательностью отмечаем роль «Росатома» в укрепление и развитие абхазо-российских союзнических отношений, в том числе неоценимую помощь Государственной корпорации по атомной энергии в области образования, медицины, развития санаторно-курортной сферы Абхазии.
Сердечно желаем Вам лично, уважаемый Алексей Евгеньевич, всем работникам «Росатома» новых достижений в науке и практике, неиссякаемой энергии в реализации современных задач, стоящих перед отраслью».
Об этом сообщает сайт КМ РА.
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