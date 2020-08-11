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Абхазия Информ

ЧЛЕНСКАЯ БАЗА ТПП РА СОСТОИТ ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 250 ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Новости Четверг, 20 августа 2020 15:17
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ЧЛЕНСКАЯ БАЗА ТПП РА СОСТОИТ ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 250 ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Сухум. 20 августа 2020. Абхазия-Информ. Сегодня в Торгово-промышленной палате Республики Абхазия был организован бизнес-завтрак с новыми ее членами, в ходе которого представители бизнес-сообщества смогли пообщаться в неформальной обстановке и обменяться мнениями за чашкой чая-кофе. Такое мероприятие проводилось в ТПП впервые и, как надеются его организаторы, станет еще одной хорошей традицией, которых у палаты немало.

Отрывая встречу, президент ТПП Тамила Мерцхулава отметила, что прослеживается тенденция роста членской базы, а это важнейший показатель нашей работы. Сегодня в палате уже более 250 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей со всей республики. В первом полугодии 2020 года, несмотря на карантин и другие ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией, членская база палаты увеличилась на 18 субъектов экономики. Среди них – 13 индивидуальных предпринимателей, четыре общества с ограниченной ответственностью и одно республиканское унитарное предприятие.

Члены палаты трудятся в сфере промышленности, производства, торговли, оказывают различные виды услуг, занимаются рекламно-информационным бизнесом, строительством и ремонтом.

Отдельно президент ТПП отметила рост количества и качества услуг представляемых палатой – их сегодня более 70 видов.

По словам Тамилы Мерцхулава, все проекты палаты призваны защищать интересы отечественного предпринимателя и направленны на популяризацию предпринимательской деятельности.

В рамках бизнес-завтрака, всем новым членам палаты были вручены членские билеты – свидетельства, удостоверяющие их членство в ТПП Абхазии.

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В заключение встречи Тамила Мерцхулава пожелала предпринимателям не опускать руки ни при каких обстоятельствах, трезво оценивать свои неудачи, но самое главное – верить в свой успех.

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Согласно Уставу Торгово-промышленной палаты, членство в ТПП осуществляется на добровольных началах. Членами палаты могут быть предприятия и предприниматели, а также организации объединяющие предприятия и предпринимателей.

ТПП ведет негосударственный реестр предприятий и предпринимателей Абхазии, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует о их надежности как партнеров для предпринимательской деятельности не только в республике, но и за рубежом.

Восемь лет назад, палата инициировала принятие Кодекса чести предпринимателя, регламентирующего нормы поведения при ведении бизнеса и построении отношений с партнерами и конкурентами.

 

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