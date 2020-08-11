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Абхазия Информ

ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ДВУХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПО БЗЫБСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №10

Новости Четверг, 20 августа 2020 15:26
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ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ДВУХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПО БЗЫБСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №10

Сухум. 20 августа 2020. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия сегодня зарегистрировала кандидатов в депутаты Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия по Бзыпскому избирательному округу № 10.

1. Бейя Тимура Абесаломовича, 1982 г.р.

Основное место работы, занимаемая должность: Государственный таможенный комитет, инспектор отдела досмотровой группы. Адрес места жительства: г. Гагра, ул. Абазгаа, д.63/1, кв.5.

2. Лейба Тамази Гавриловича, 1977 г.р.

 

 

Основное место работы, занимаемая должность: Временно не работает Адрес места жительства: пос. Бзыпта, ул. Лакоба, д. 8, кв. 34.

Ни один из кандидатов не получил больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании на выборах, которые проходили 12 июля этого года. В связи с этим Центральная избирательная комиссия назначила повторные выборы по этому округу на 13 сентября.

Места в Парламенте действующего созыва освободились после того как Аслан Бжания стал главой государства, депутат Александр Анкваб занял место премьер-министра республики, Дмитрий Дбар возглавил МВД, а Юрий Хагуш стал руководителем Гагрского района.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 20 августа 2020 15:38

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