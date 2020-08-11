ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ДВУХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПО БЗЫБСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №10

Основное место работы, занимаемая должность: Временно не работает Адрес места жительства: пос. Бзыпта, ул. Лакоба, д. 8, кв. 34.

Ни один из кандидатов не получил больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании на выборах, которые проходили 12 июля этого года. В связи с этим Центральная избирательная комиссия назначила повторные выборы по этому округу на 13 сентября.

Места в Парламенте действующего созыва освободились после того как Аслан Бжания стал главой государства, депутат Александр Анкваб занял место премьер-министра республики, Дмитрий Дбар возглавил МВД, а Юрий Хагуш стал руководителем Гагрского района.