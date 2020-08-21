ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН ЕЩЕ У 10 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 21 августа 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает:
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 118 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 10 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 17 госпитализированных пациентов, из них 15 подтвержденных. Пятерых выписали.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 234 человека. Из них 87 выздоровели и трое пациентов умерли.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.