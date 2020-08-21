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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНЫ ЕЩЕ 8 БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Новости Воскресенье, 23 августа 2020 12:18
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Сухум, 23 августа 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 24 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 8 из них. 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 14 госпитализированных пациентов. Пятерых выписали. 

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 242 человека. Из них 92 выздоровели. 

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Воскресенье, 23 августа 2020 12:23

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