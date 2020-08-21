ВЫЯВЛЕНЫ ЕЩЕ 8 БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Сухум, 23 августа 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 24 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 8 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 14 госпитализированных пациентов. Пятерых выписали.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 242 человека. Из них 92 выздоровели.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.