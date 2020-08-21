ВЫЯВЛЕНЫ ЕЩЕ 8 БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Сухум, 23 августа 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 24 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 8 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 14 госпитализированных пациентов. Пятерых выписали.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 242 человека. Из них 92 выздоровели.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Последнее от
- В СУХУМЕ СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ТУРНИР ВЫХОДНОГО ДНЯ ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ
- ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН ЕЩЕ У 10 ЧЕЛОВЕК
- ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПОСЕТИЛИ ОБЪЕКТЫ В ТКУАРЧАЛСКОМ РАЙОНЕ И В СУХУМЕ
- БЛАГОДАРНОСТЬ ТРЕНЕРУ ЗА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ
- ГРАЖДАНКА АБХАЗИИ ПЫТАЛАСЬ ПРОНЕСТИ ПОД ОДЕЖДОЙ 5 БЛОКОВ СИГАРЕТ