Сухум, 23 августа 2020. Абхазия-Информ. В Сухуме состоялся очередной турнир выходного дня по быстрым шахматам. В турнире участвовало 15 шахматистов из Абхазии, а также гости из России.

Одним из участников соревнования был пациент Гудаутской ЦРБ, который успешно выступил играя по телефону.

В результате бескомпромиссной борьбы победителем стал Кимкетов Эдуард (Сухум).

Среди школьников – Сабекия Саят (Сухум).

Среди ветеранов – Хазириши Энвер (Сухум).