В СУХУМЕ СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ТУРНИР ВЫХОДНОГО ДНЯ ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ
Новости Воскресенье, 23 августа 2020 12:25
Сухум, 23 августа 2020. Абхазия-Информ. В Сухуме состоялся очередной турнир выходного дня по быстрым шахматам. В турнире участвовало 15 шахматистов из Абхазии, а также гости из России.
Одним из участников соревнования был пациент Гудаутской ЦРБ, который успешно выступил играя по телефону.
В результате бескомпромиссной борьбы победителем стал Кимкетов Эдуард (Сухум).
Среди школьников – Сабекия Саят (Сухум).
Среди ветеранов – Хазириши Энвер (Сухум).