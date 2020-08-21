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Абхазия Информ

В СУХУМЕ СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ТУРНИР ВЫХОДНОГО ДНЯ ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ

Новости Воскресенье, 23 августа 2020 12:25
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Сухум, 23 августа 2020. Абхазия-Информ. В Сухуме состоялся очередной турнир выходного дня по быстрым шахматам. В турнире участвовало 15 шахматистов из Абхазии, а также гости из России.

Одним из участников соревнования был пациент Гудаутской ЦРБ, который успешно выступил играя по телефону.

В результате бескомпромиссной борьбы победителем стал Кимкетов Эдуард (Сухум).

Среди школьников – Сабекия Саят (Сухум).

Среди ветеранов – Хазириши Энвер (Сухум).

Прочитано 10 раз Последнее изменение Воскресенье, 23 августа 2020 12:27

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