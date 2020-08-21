БОЛЕЕ 200 КГ МЕДА ПЫТАЛСЯ ПЕРЕМЕСТИТЬ ВОДИТЕЛЬ ИЗ РОССИИ ЧЕРЕЗ АБХАЗО-РОССИЙСКУЮ ГРАНИЦУ
Сухум. 24 августа 2020. Абхазия-Информ. На таможенном посту МАПП Адлер Сочинской таможни в ходе таможенного и пограничного контроля был остановлен автобус, под управлением жителя г. Астрахани, следующий из Абхазии в Россию.
Транспортное средство, вызвавшее подозрение у инспекторов таможни было направлено на осмотр с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК). По результатам осмотра была обнаружена неоднородная зона, в которой мог перемещаться незадекларированный товар.
При проведении таможенного досмотра в грузовом отсеке транспортного средства в нише, закрытой листом фанеры, прикрученной на саморезы, был оборудован тайник. После его демонтажа в скрытой полости таможенники обнаружили пакеты с пластиковыми бутылками объемом 1,5 литра, наполненные вязкой жидкостью светло-коричневого цвета, предположительно являющейся продукцией пчеловодства. Всего было спрятано 110 бутылок, общим весом 237 кг.
Изъятый товар направлен на экспертизу. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников). Проводится административное расследование.
Об этом сообщает пресс-служба Сочинской таможни.
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