БОЛЕЕ 200 КГ МЕДА ПЫТАЛСЯ ПЕРЕМЕСТИТЬ ВОДИТЕЛЬ ИЗ РОССИИ ЧЕРЕЗ АБХАЗО-РОССИЙСКУЮ ГРАНИЦУ

Сухум. 24 августа 2020. Абхазия-Информ. На таможенном посту МАПП Адлер Сочинской таможни в ходе таможенного и пограничного контроля был остановлен автобус, под управлением жителя г. Астрахани, следующий из Абхазии в Россию.

Транспортное средство, вызвавшее подозрение у инспекторов таможни было направлено на осмотр с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК). По результатам осмотра была обнаружена неоднородная зона, в которой мог перемещаться незадекларированный товар.