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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ: ПРИКАЗ МИНПРОСА О ЗАПРЕТЕ ДЕТЯМ АБХАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ ПОСТУПАТЬ В НЕАБХАЗСКИЕ ШКОЛЫ БУДЕТ ОТМЕНЕН

Новости Понедельник, 24 августа 2020 12:02
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ: ПРИКАЗ МИНПРОСА О ЗАПРЕТЕ ДЕТЯМ АБХАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ ПОСТУПАТЬ В НЕАБХАЗСКИЕ ШКОЛЫ БУДЕТ ОТМЕНЕН

24 августа 2020. Абхазия-Информ. «Приказ министра просвещения и языковой политики Республики Абхазия И.С. Габлиа №157 от 19.08.2020г. о запрете поступления в первый класс детей абхазской национальности в неабхазские школы противоречит конституционным правам граждан Республики Абхазия, поэтому он будет отменен сегодня. Родители вправе самостоятельно определять, в какую школу будут ходить их дети. Единственным ограничением может быть только отсутствие учебного места, никакие иные условия не могут влиять на выбор образовательного учреждения, в том числе и по прописке». Об этом агентству «Апсныпресс» заявил премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб.

Что касается педагогов, достигших 60 - 65 лет, то «государство заинтересовано в их опыте и в том, чтобы они продолжали преподавательскую и воспитательную работу в школах», считает Александр Анкваб.

«Мы испытываем проблемы с комплектацией педагогов в школах, особенно в сельских. В таких условиях вводить возрастные ограничения никто не будет», – заявил премьер-министр.

Об этом сообщает сайт ГИА «Апсныпресс».

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