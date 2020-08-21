АСТАНДА ТАРКИЛ: НЕСМОТРЯ НА ВСЕ СЛОЖНОСТИ, НУЖНО СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ

Как сообщила редакции газеты Акуа Сухум начальник Управления Астанда Таркил, первостепенная задача – уделить пристальное внимание подготовке школ к новому учебному году в условиях пандемии. В школах должны быть обеспечены все меры безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

«Подготовка школ Сухума к новому учебному году проходит с учетом необходимости минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции. Как этого добиться? Мы пытались решить этот вопрос на совещании с участием министра просвещения и языковой политики Абхазии Иналом Габлия.

Нам удалось организовать работу детских садов с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, теперь работаем над тем, чтобы исключить скопление учащихся у входов и в вестибюлях школ. Пока сложно сказать, как это будет регулироваться, особенно в плохую погоду. К примеру, центральным входом воспользуются ученики младших классов, на дополнительных – старших. За этим надо следить дежурным учителям. Кроме того, чтобы развести потоки, придется отрегулировать временные отрезки для перемен. То, что на практике проблемные вопросы будут возникать, мы понимаем. И решения дополнительные придется принимать и корректировки производить.

Обязательно будут утренние фильтры и термометрия, ежедневная влажная уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, генеральная уборка не реже 1 раза в неделю, гигиеническая обработка рук, регулярное обеззараживание воздуха и проветривание помещений. А для всего этого во всех городских школах закупают бесконтактные термометры, антисептические средства, средства индивидуальной защиты», – сказала Астанда Таркил.

По словам начальника Управления образования столицы, она и ее коллеги будут делать все возможное, чтобы реализовать предписания главного санитарного врача.

«Однако многие пункты предписания сопряжены с дополнительными финансовыми затратами, с человеческим фактором. Я о том, как определить ту часть учеников, которую можно отправить домой на дистанционное обучение, есть ли у нас возможность отправить в оплачиваемый отпуск педагогов старше 65 лет и кем их заменить? В то же время надо сохранить здоровье учителей, которые более подвержены риску заболеть. Большая проблема добиться, чтобы дети посещали школы в своих микрорайонах, чтобы в столичные школы не привозили детей из Гулрыпшского и других районов. Полагаю, что уменьшить количество учеников в классах возможно только за счет введения нескольких смен. В некоторых школах есть такой опыт, но это дополнительная нагрузка на педагогов, которым, в таком случае, нужно увеличить зарплату, – говорит А. Таркил.

Она сообщила, что в новом учебном году в первые классы пойдут около 1200 учеников.

«Количество обучающихся в столичных школах будет в разы меньше, когда в соседних районах школы будут соответствовать современным требованиям. Ведь родители стремятся отдавать своих детей в школы, в которых условия для обучения лучше, чем в других. К примеру, из Гулрыпшского района приезжают 540 детей в шестую школу, а всего там учатся 732 человека.

Я согласна с министром образования просвещения и языковой политики в том, что, несмотря на все сложности, нужно сохранить здоровье школьников. Конечно, руководители наших школ, сотрудники нашего Управления, будут говорить с родителями, разъяснять ситуацию. Возможно, удастся в некоторых школах решить проблему за счет введения двухсменного обучения, в других ввести дистанционное обучение», – сказала, подводя итоги, Астанда Таркил.

Комментарий взяла Мадона Квициния, редактор газеты Акуа Сухум.

https://akua-suhum.info/?module=news&action=view&id=2537&fbclid=IwAR376E79i5RfoU_iUzvjoJnu4CBGM061EMGkjAhXw3azoPSRe6q6nwldlXM