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Абхазия Информ

АСИДА ШАКРЫЛ: ТАКОЕ РЕШЕНИЕ НАРУШАЕТ ПРАВА ДЕТЕЙ АБХАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ

Новости Понедельник, 24 августа 2020 13:20
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АСИДА ШАКРЫЛ: ТАКОЕ РЕШЕНИЕ НАРУШАЕТ ПРАВА ДЕТЕЙ АБХАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ

Сухум. 24 августа 2020. Абхазия-Информ. «Решения, предполагающие ограничения или же предпочтения по национальному признаку, нарушают прав человека. Такое решение нарушает права детей абхазской национальности», - так прокомментировала Абхазия-Информ приказ министра просвещения и языковой политики омбудсмен Асида Шакрыл.

«Понятно, что в условиях эпидемии коронавируса могут быть введены различные ограничения, чтобы разгрузить школы, но они не должны носить дискриминационный характер. Такие меры не принимаются спонтанно, за неделю до начала учебного года, тем более, если эти меры связаны еще и с вопросом обучения абхазскому языку. В первую очередь надо думать о детях и не подвергать их необоснованному психологическому стрессу. Любые решения должны быть обоснованными, разумными и пропорциональными», - считает Асида Шакрыл.

По ее мнению, этот приказ  является незаконным, так как противоречит основополагающим принципам и нормам, закрепленным в Конституции РА.

«Запрет свободного выбора места учебы для ребенка противоречит и основополагающим нормам международного права. Считаю, что министерству просвещения необходимо пересмотреть свое решение, чтобы предотвратить его негативные последствия», - заявила Шакрыл.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 24 августа 2020 13:23

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