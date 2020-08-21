 

В мире

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ
августа 21 2020

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ

21 августа. /ТАСС/. По данным Университета Джонса Хопкинса, за истекшие сутки 20 августа в мире…
«СЕРЬЕЗНЫЕ ИЗДЕРЖКИ»: ЧЕМ ОБЕРНЕТСЯ ВОЗМОЖНАЯ ПОБЕДА БАЙДЕНА НАД ТРАМПОМ
августа 21 2020
«СЕРЬЕЗНЫЕ ИЗДЕРЖКИ»: ЧЕМ ОБЕРНЕТСЯ ВОЗМОЖНАЯ ПОБЕДА БАЙДЕНА НАД ТРАМПОМ
В РОССИИ КОРОНАВИРУСОМ ЗА СУТКИ ЗАРАЗИЛИСЬ 4 969 ЧЕЛОВЕК
августа 16 2020
В РОССИИ КОРОНАВИРУСОМ ЗА СУТКИ ЗАРАЗИЛИСЬ 4 969 ЧЕЛОВЕК

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МИНИСТРЫ ОБОРОНЫ СТРАН - УЧАСТНИЦ «ТАНКОВОГО БИАТЛОНА» ПРИЕХАЛИ ПОДДЕРЖАТЬ СВОИ КОМАНДЫ

Новости Понедельник, 24 августа 2020 14:55
Оцените материал
(0 голосов)
МИНИСТРЫ ОБОРОНЫ СТРАН - УЧАСТНИЦ «ТАНКОВОГО БИАТЛОНА» ПРИЕХАЛИ ПОДДЕРЖАТЬ СВОИ КОМАНДЫ

КУБИНКА /Московская область/, /ТАСС/. Министры обороны стран – участниц «Танкового биатлона» надеются, что экипажи армий их государств покажут высокие результаты на соревнованиях.

Один из самых зрелищных конкурсов Армейских международных игр «Танковый биатлон» стартовал в воскресенье на подмосковном полигоне Алабино. В первом заезде выступили команды Белоруссии, Сербии, Азербайджана и Китая.

Поддержать свои команды, которым еще предстоит вступить в соревнования, приехали министры обороны и начальники Генеральных штабов вооруженных сил государств - участников состязаний, а также члены руководства Минобороны России.

Впервые на дистанции

В этом году в «Танковом биатлоне» впервые участвует команда Южной Осетии. Как рассказал журналистам министр обороны этой страны Ибрагим Гассеев, в этом году Вооруженные силы Южной Осетии будут представлены в двух состязаниях – «Танковом биатлоне» и конкурсе «Отличники войсковой разведки».

«Огромное спасибо хочу сказать министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу за приглашение нашей команды на мероприятия, которые проходят на полигоне Алабино. Я надеюсь, что наши команды достойно себя покажут, продемонстрируют умение и навыки», – сказал Гассеев журналистам.

По его словам, югоосетинские военнослужащие также рассчитывают стать частью боевого братства воинских подразделений, которые принимают участие в конкурсах.

Объединяющую идею Армейских международных игр также отметил министр обороны Абхазии Владимир Ануа.

«Я хотел бы, прежде всего, поблагодарить Российскую Федерацию и министра обороны России за приглашение и то участие, которое мы сегодня видели. Мы это ценим, мы это уважаем», – сказал Ануа в беседе с журналистами.

По его мнению, участие в таких соревнования сближает государства.

«Танковый биатлон», конечно, очень зрелищное мероприятие. Я думаю, что наши экипажи подготовлены и покажут хорошие результаты», – сказал глава оборонного ведомства Абхазии.

Взгляд наблюдателей

Министр обороны Гвинеи-Бисау Санджи Фати отметил зрелищность конкурса и высокий уровень организации игр. Представители этой страны участвуют в играх в качестве наблюдателей.

В этом году в Армейских международных играх принимают участие 156 команд из 32 государств. На протяжении двух недель военнослужащие продемонстрируют свое мастерство в 30 конкурсах.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 24 августа 2020 14:59

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « АСИДА ШАКРЫЛ: ТАКОЕ РЕШЕНИЕ НАРУШАЕТ ПРАВА ДЕТЕЙ АБХАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.