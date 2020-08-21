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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ТАКНКОВЫЙ ЭКИПАЖ, РУКОВОДСТВО МИНОБОРОНЫ И ВЕСЬ НАРОД АБХАЗИИ С ПОБЕДОЙ НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ТАНКОВОМУ БИАТЛОНУ

Новости Понедельник, 24 августа 2020 18:45
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ТАКНКОВЫЙ ЭКИПАЖ, РУКОВОДСТВО МИНОБОРОНЫ И ВЕСЬ НАРОД АБХАЗИИ С ПОБЕДОЙ НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ТАНКОВОМУ БИАТЛОНУ

Сухум. 24 августа 2020. Абхазия-Информ. Президент, главнокомандующий Вооруженными силами Абхазии Аслан Бжания считает важным событием участие команды Министерства обороны нашей страны в международных армейских играх 2020 года в Москве.

«Я внимательно слежу за ходом – соревнований в рамках международных игр и горжусь успехами наших военнослужащих, которые достойно представляют нашу страну», – отметил президент Абхазии.

«Поздравляю наш экипаж, руководство министерства обороны и весь народ Абхазии с сегодняшней блестящей победой на соревнованиях по танковому биатлону. Наши бойцы продемонстрировали высокую профессиональную подготовку», – сказал Аслан Бжания.

По словам президента, участие Абхазии в армейских играх, в которых принимают участие военнослужащие из 90 государств, несомненно, служит укреплению международных связей нашей страны.

Президент Абхазии поблагодарил министра обороны Российской Федерации, Генерала армии Сергея Шойгу за приглашение нашей команды и теплый прием, оказанный абхазской делегации.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Понедельник, 24 августа 2020 18:55

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