ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

Сухум. 25 августа 2020. Абхазия-Информ. По факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 22 августа в г. Гудаута, возбуждено уголовное дело в отношении водителя а/м «Lexus GS-430».

Примерно в 20.00 часов 22.08.2020 г. в городе Гудаута в пути следования по улице Ардзинба водитель автомобиля «Lexus GS-430» Хагуш Лино Энверович 1994 г.р. совершил наезд на пешехода – жителя того же района, который пересекал проезжую часть дороги. В результате ДТП пешеход 1957 г.р. с телесными повреждениями был доставлен в ГУ МЗ РА, где впоследствии от полученных травм скончался.