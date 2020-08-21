ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ
Сухум. 25 августа 2020. Абхазия-Информ. По факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 22 августа в г. Гудаута, возбуждено уголовное дело в отношении водителя а/м «Lexus GS-430».
Примерно в 20.00 часов 22.08.2020 г. в городе Гудаута в пути следования по улице Ардзинба водитель автомобиля «Lexus GS-430» Хагуш Лино Энверович 1994 г.р. совершил наезд на пешехода – жителя того же района, который пересекал проезжую часть дороги. В результате ДТП пешеход 1957 г.р. с телесными повреждениями был доставлен в ГУ МЗ РА, где впоследствии от полученных травм скончался.
Хагуш Л.Э задержан, расследование в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РА (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) проводит следственный отдел Гудаутского РОВД.
Об этом сообщает сайт МВД РА.
https://mvdra.org/press/10851/
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