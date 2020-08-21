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Абхазия Информ

ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ СКОНЧАЛСЯ 52-ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ СЕЛА ЛАБРА

Новости Вторник, 25 августа 2020 15:02
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ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ СКОНЧАЛСЯ 52-ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ СЕЛА ЛАБРА

Сухум. 25 августа 2020. Абхазия-Информ. 23 августа в селе Лабра Очамчырского района скончался 52-х летний мужчина.

Пациент обратился за медицинской помощью в ЦРБ г. Очамчыра в тяжелом состоянии на 14 день протекания болезни. Течение болезни характеризовалось высокой температурой, однако две недели мужчина лечился дома с помощью жаропонижающих препаратов и только 23 августа, тогда, когда сбить температуру самостоятельно не удалось и состояние больного значительно ухудшилось, родные обратились в Очамчырскую ЦРБ.

По сообщению главного врача ЦРБ Очамчырского района Мадонны Кишмария, медики констатировали тяжелое течение заболевания, был взят мазок на проведение ПЦР теста коронавирусной инфекции, который вскоре дал положительный результат.

«У пациента была диагностирована полисегментарная пневмония с множественными поражениями легких, сатурация составляла менее 50%, наблюдалась выраженная дыхательная недостаточность. Было принято решение об экстренной госпитализации в Гудаутский ковидный госпиталь, однако в пути, в машине скорой помощи, состояние пациента ещё более ухудшилось и, несмотря на проводимые интенсивные мероприятия, больной скончался», – рассказала Мадонна Кишмария.

В связи с тем, что за последнее время это пятый случай заболевания COVID–19 в селе Лабра, руководство Министерства здравоохранения, государственная санитарно-эпидемиологическая служба приняли решение о введении карантина в селе Лабра на 14 дней.

У части жителей села на данный момент взяты анализы на коронавирус. Как отмечает Мадонна Кишмария, в целом в Очамчырском районе эпидемиологическая обстановка спокойная, всего за время пандемии здесь 12 инфицированных COVID – 19, пациентов с тяжелым протеканием болезни нет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РА.

 

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 25 августа 2020 15:25

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