СПИКЕРЫ ПАРЛАМЕНТОВ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ОБМЕНЯЛИСЬ ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫМИ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИК РОССЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас, депутатов Парламента Республики Южная Осетия и весь югоосетинский народ с празднованием Дня признания независимости Республики Южная Осетия Российской Федерацией.

В результате исторического решения руководства Российской Федерации день 26 августа стал для народов Абхазии и Южной Осетии одним из важнейших праздников – Республика Абхазия и Республика Южная Осетия обрели признание своего суверенитета и независимости со стороны России.

Наши братские народы прочно связывают отношения дружбы, которыми мы всегда дорожим. Уверен, что и укрепление взаимодействия Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и Парламента Республики Южная Осетия будет и в дальнейшем способствовать развитию всестороннего сотрудничества между нашими государствами.

Уважаемый Алан Сергеевич! Желаю Вам и всему народу Республики Южная Осетия мира, благополучия и процветания!», – говорится в поздравительной, спикера Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, Валерия Кварчия.

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«Уважаемый Валерий Ермейович!

От имени Парламента Республики Южная Осетия и от себя лично искренне поздравляю Вас и всех жителей братской Абхазии с важным государственным праздником, Днем признания независимости Республики Абхазия Российской Федерацией.

26 августа – знаменательная дата ив истории наших братских республик и по праву считается символом свободы и независимости. В этот день была восстановлена историческая справедливость, Абхазия и Южная Осетия обрели долгожданное признание, ставшее крепким фундаментом для дальнейшего становления и развития наших стран. Наши народы в длительной и кровопролитной борьбе проявили особое мужество, стойкость и верность избранному пути к независимости и доказали свое право на мирное и достойное существование.

В этот день торжественный день примите самые теплые поздравления и пожелания мира, добра, благополучия и процветания всему абхазскому народу», – говорится в поздравительной, председателя Парламента Республики Южная Осетия,. Алана Тадтаева.