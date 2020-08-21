СПИКЕРЫ ПАРЛАМЕНТОВ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ОБМЕНЯЛИСЬ ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫМИ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИК РОССЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
Сухум. 25 августа 2020. Абхазия-Информ. Накануне Дня признания независимости Российской Федерацией Республики Абхазия и Республики Южной Осетии, спикеры парламентов обеих республик обменялись поздравительными письмами.
«Уважаемый Алан Сергеевич!
От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас, депутатов Парламента Республики Южная Осетия и весь югоосетинский народ с празднованием Дня признания независимости Республики Южная Осетия Российской Федерацией.
В результате исторического решения руководства Российской Федерации день 26 августа стал для народов Абхазии и Южной Осетии одним из важнейших праздников – Республика Абхазия и Республика Южная Осетия обрели признание своего суверенитета и независимости со стороны России.
Наши братские народы прочно связывают отношения дружбы, которыми мы всегда дорожим. Уверен, что и укрепление взаимодействия Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и Парламента Республики Южная Осетия будет и в дальнейшем способствовать развитию всестороннего сотрудничества между нашими государствами.
Уважаемый Алан Сергеевич! Желаю Вам и всему народу Республики Южная Осетия мира, благополучия и процветания!», – говорится в поздравительной, спикера Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, Валерия Кварчия.
***
«Уважаемый Валерий Ермейович!
От имени Парламента Республики Южная Осетия и от себя лично искренне поздравляю Вас и всех жителей братской Абхазии с важным государственным праздником, Днем признания независимости Республики Абхазия Российской Федерацией.
26 августа – знаменательная дата ив истории наших братских республик и по праву считается символом свободы и независимости. В этот день была восстановлена историческая справедливость, Абхазия и Южная Осетия обрели долгожданное признание, ставшее крепким фундаментом для дальнейшего становления и развития наших стран. Наши народы в длительной и кровопролитной борьбе проявили особое мужество, стойкость и верность избранному пути к независимости и доказали свое право на мирное и достойное существование.
В этот день торжественный день примите самые теплые поздравления и пожелания мира, добра, благополучия и процветания всему абхазскому народу», – говорится в поздравительной, председателя Парламента Республики Южная Осетия,. Алана Тадтаева.
Последнее от
- В МИНЗДРАВЕ РАЗРАБОТАЛИ ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ САХАРНОГО ДИАБЕТА НА 2021 ГОД
- ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ СКОНЧАЛСЯ 52-ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ СЕЛА ЛАБРА
- ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ
- НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
- ТЕСТИРОВАНИЕ НА КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ ПРОВЕДЕНО У 79 ГРАЖДАН, ДИАГНОЗ ПОДТВЕРЖДЕН У ПЯТИ