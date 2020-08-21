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Абхазия Информ

В МИНЗДРАВЕ РАЗРАБОТАЛИ ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ САХАРНОГО ДИАБЕТА НА 2021 ГОД

Новости Вторник, 25 августа 2020 17:09
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В МИНЗДРАВЕ РАЗРАБОТАЛИ ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ САХАРНОГО ДИАБЕТА НА 2021 ГОД

Сухум. 25 августа 2020. Абхазия-Информ. В Министерстве здравоохранения Абхазии прошло рабочее совещание, под руководством министра Тамаза Цахнакия, посвященное вопросу подготовки проекта новой ведомственной целевой программы по диагностике и лечению сахарного диабета в рамках бюджета на 2021 год. В совещании приняли участие представители общественной организации «Диабетическое общество Абхазии».  

24 июня 2020 года премьер-министр Александра Анкваб, в ходе совещания в Кабинете министров поручил Минздраву провести работу в этом направлении.

Программа разработана с целью систематизации  и улучшения качества оказания медицинской помощи этой категории больных.

В начале совещания в Минздраве собравшиеся обсудили проблему сахарного диабета, как социально значимого заболевания, вопросы диагностики и его лечения.

В ходе работы было принято решение, в рамках целевой программы по диагностике и лечению сахарного диабета на 2021 год, создать регистр больных сахарным диабетом – электронную базу данных, которая значительно упростит работу медиков. В регистре будет представлен порядок обеспечения инсулином, таблетками, расходниками и т.д.

Программа будет рассчитана на взрослых и детей, в её рамках будет работать школа сахарного диабета.

После разработки всех деталей программа 2021 года в рамках Минздрава будет представлена на утверждение Кабмина.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 25 августа 2020 17:21

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