НА ВЫПЛАТУ АБХАЗСКИХ ПЕНСИЙ В АВГУСТЕ ПОТРЕБУЕТСЯ БОЛЕЕ 92 МЛН РУБЛЕЙ

Гулария рассказал, что из-за низкого уровня поступления страховых взносов в Пенсионный фонд последние месяцы начисление пенсий и пособий осуществляется в непривычном графике, с большим опозданием.

Председатель фонда сообщил, что пенсиями и пособиями за июль уже обеспечены все районы. Сейчас ПФА готовится к осуществлению начислений за август.

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл рабочую встречу с председателем Пенсионного фонда Денисом Гулария по вопросам обеспечения выплат пенсий и пособий за август.

Так, по словам Гулария, по причине дефицита средств на счету Фонда финансирование августовских выплат начнётся в первой декаде сентября.

Потребность Фонда для выплаты всех пенсионных и иных обязательств равна в текущем месяце 92 млн рублей.

Денис Гулария отметил, что согласно поручению главы правительства о контроле исполнения страхователями их обязательств, ведётся работа по взысканию задолженностей перед фондом.

«Фонд направляет плательщику страховых взносов требование об уплате недоимки по страховым взносам, а в случае необходимости – выставляет организации инкассовое поручение. На сегодня инкассовых поручений выставлено свыше 120 организациям на общую сумму 31 млн 531 тыс. рублей», – констатировал Гулария.

Отставание поступлений в фонд за 7 месяцев 2020 года на 33 млн 71 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом.

Председатель фонда сообщил, что помимо общеизвестных факторов возникновения дефицита бюджета, на увеличение нехватки средств на счету фонда, способных своевременно покрывать потребности, влияют дополнительные факторы.

«К примеру, количество получателей пенсий и пособий в стране с мая увеличилось с 44 685 до 46 032 граждан. Кроме того, сначала текущего года, количество пенсионеров – граждан России, получивших отказ на предоставление российской пенсии, возросло. Таким образом увеличилось количество претендентов на доплаты к абхазской пенсии», – подчеркнул Гулария.

Подводя итоги встречи, Александр Анкваб поручил председателю фонда более эффективно контролировать поступления страховых взносов и исполнение страхователями их обязательств, а также придерживаться озвученного графика осуществления выплат пенсионерам.

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Суммы, планируемые к выплатам за август 2020 года:

Сухум – 27 852 421,70 рублей;

Сухумский район – 4 622 709,75 рублей;

Гагрский район – 13 757 204,92 рублей;

Гудаутский район – 16 666 499,10 рублей;

Гулрыпшский район – 5 257 632,77рублей;

Очамчырский район – 13 696 067,04 рублей;

Ткуарчалский район – 6 609 784,63 рублей;

Галский район – 6 609 784,63 рублей.

Итого: 92 038 788,43 рублей.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров РА.