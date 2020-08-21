НА 25 АВГУСТА В АБХАЗИИ 262 ЗАРАЖЕННЫХ COVID-19

Сухум. 25 августа 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса доводит до сведения граждан сегодняшнюю ситуации в республике.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 140 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 15 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 17 госпитализированных пациентов, из них 15 подтвержденных на коронавирусную инфекцию, 2 тяжелых и 2 человека средней степени тяжести, детей нет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 262 человека. Из них 101 человек выздоровел, 4 умерли.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.