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Абхазия Информ

НА 25 АВГУСТА В АБХАЗИИ 262 ЗАРАЖЕННЫХ COVID-19

Новости Вторник, 25 августа 2020 19:58
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Сухум. 25 августа 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса доводит до сведения граждан сегодняшнюю ситуации в республике.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у  140 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 15 из них. 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 17 госпитализированных пациентов, из них 15 подтвержденных на коронавирусную инфекцию, 2 тяжелых и 2 человека средней степени тяжести, детей нет. 

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 262 человека. Из них 101 человек выздоровел, 4 умерли. 

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 25 августа 2020 20:05

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