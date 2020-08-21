В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ РЕСПУБЛИКИ

После кровопролитной войны с Грузией в 1992-1993 гг., 26 ноября 1994 года Верховный Совет Абхазии провозгласил независимость Абхазии, приняв Конституцию.

Сухум. 26 августа 2020. Абхазия-Информ. Сегодня в республике отмечается важный праздник, вошедший в новейшую мировую историю Абхазии. 12 лет назад, Россия признала независимость республики Абхазия и этот день отныне отмечается как День международного признания независимости страны.

В статье 1 сказано: «Республика Абхазия (Апсны) – суверенное, демократическое, правовое государство, исторически утвердившееся по праву народа на свободное самоопределение». Были сформированы все институты государственной власти, работали независимые СМИ, развивалось гражданское общество. Однако, данный факт не вызвал широкого международного резонанса, и до второй половины 2000-х Абхазия не была признана как самостоятельное государство.

Кардинально ситуация изменилась в августе 2008 года, когда грузинские войска по приказу президента Грузии Михаила Саакашвили вторглись в Южную Осетию. Ночью 8 августа 2008 года грузинская армия подвергла столицу Южной Осетии – город Цхинвал, а также приграничные югоосетинские сёла, массированному артиллерийскому обстрелу. Погибли десятки мирных жителей Южной Осетии и множество получили ранения, а также значительно пострадала инфраструктура республики.

Подобная военная операция готовилась и в отношении Абхазии. Поэтому Южная Осетия и Абхазия обратились к России с просьбой признать их независимость от Грузии.

26 августа 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев заявил о подписании Указов о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

В этот день в Сухуме после информации о признании РФ Абхазии и Южной Осетии, восторженные горожане начали собираться с флагами трех стран на площади Свободы.

В тот же день, Второй Президент Абхазии Сергей Багапш (1949-2011) – с именем которого напрямую связано международное признание Абхазии, вернувшись из Москвы и сразу же приехал на площадь поздравить народ.

«Обретение независимости – это «результат труда всего народа Абхазии», – сказал Сергей Багапш.

Этот день стал поистине судьбоносным для народов Абхазии. Признание – это начало новой исторической эпохи – эпохи мира и процветания, а дата 26 августа 2008 года навсегда вошла в историю, как долгожданный день торжества исторической справедливости.

Признание суверенитета республики со стороны России стало залогом независимого и стабильного развития. Сегодня, будучи самостоятельным государством, Абхазия продолжает последовательно осуществлять социально-экономические преобразования, укреплять свои позиции на международной арене, являя собой пример национального единства и верности своему выбору.

Официальные дипотношения с Южной Осетией и Абхазией Россия установила 9 сентября, когда главы МИД обменялись в Москве соответствующими нотами. 17 сентября Россия подписала договоры о дружбе и сотрудничестве с Абхазией и Южной Осетией.

***

За 12 лет традиции празднования этого знаменательного события остались неизменны.

26 августа в 10:00 – возложение цветов к Мемориалу Славы в Сухуме.

В 11:00 – церемония возложения цветов к мемориалу Первого Президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба ( 1945-2010), селе Нижняя Эшера Сухумского района.

В 13:00 – церемония возложения цветов к могиле Второго Президента Республики Абхазия Сергея Багапша (1949-2011), в селе Джгерда Очамчырского района.

В 17:00 в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба состоится праздничный концерт Академического Большого хора «Мастера хорового пения» под руководством народного артиста России Льва Конторовича.

В 19:00 на Набережной Махаджиров пройдет праздничный концерт, в котором примут участие абхазские эстрадные исполнители и российские певцы Александр Морозов и Юлия Чичерина.