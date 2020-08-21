ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С ДНЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ

Поздравляю вас с днем международного признания Республики Абхазия!

Это один из самых молодых, но в то же время наиболее почитаемых государственных праздников.

12 лет назад сбылась многовековая мечта нашего народа о строительстве независимого государства.

Признание Российской Федерацией государственного суверенитета Абхазии без преувеличения стало одним из важнейших событий в нашей новейшей истории.

Наша страна обрела мир, получила юридически закрепленные гарантии безопасности, что позволило сосредоточиться на укреплении государственных институтов, решении экономических, социальных и иных вопросов внутреннего развития.

В этот праздничный день мы вспоминаем наших героев, отдавших свои жизни за свободу Отечества, наших лидеров Владислава Ардзинба, который привел наш народ к Победе в Отечественной войне, и Сергея Багапш, с чьим именем неразрывно связано международное признание.

Дорогие соотечественники, желаю всем мира, благополучия и процветаня!

Нагӡара ақәзааит Аҧсны Аҳәынҭқарра!

Об этом сообщает сайт главы государства.