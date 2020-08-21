ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С ДНЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ
Сухум. 26 августа 2020, Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с государственным праздником – Днем международного признания Республики Абхазия.
В поздравлении говорится:
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с днем международного признания Республики Абхазия!
Это один из самых молодых, но в то же время наиболее почитаемых государственных праздников.
12 лет назад сбылась многовековая мечта нашего народа о строительстве независимого государства.
Признание Российской Федерацией государственного суверенитета Абхазии без преувеличения стало одним из важнейших событий в нашей новейшей истории.
Наша страна обрела мир, получила юридически закрепленные гарантии безопасности, что позволило сосредоточиться на укреплении государственных институтов, решении экономических, социальных и иных вопросов внутреннего развития.
В этот праздничный день мы вспоминаем наших героев, отдавших свои жизни за свободу Отечества, наших лидеров Владислава Ардзинба, который привел наш народ к Победе в Отечественной войне, и Сергея Багапш, с чьим именем неразрывно связано международное признание.
Дорогие соотечественники, желаю всем мира, благополучия и процветаня!
Нагӡара ақәзааит Аҧсны Аҳәынҭқарра!
Об этом сообщает сайт главы государства.
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