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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ НАРОД ЮЖНОЙ ОСЕТИИ С ДНЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ

Новости Среда, 26 августа 2020 11:33
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ НАРОД ЮЖНОЙ ОСЕТИИ С ДНЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ

Сухум. 26 августа 2020. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил народ Республики Южная Осетия с Днем признания независимости.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Дорогие друзья!

Поздравляю вас с двенадцатой годовщиной признания независимости Республики Южная Осетия. 26 августа 2008 года – одна из важнейших дат в истории народов Абхазии и Южной Осетии. Признание независимости наших республик Российской Федерацией – это великое событие, для осуществления которого наши народы прошли долгий и сложный путь.

Мы благодарны руководству Российской Федерации, которое, несмотря на колоссальное международное давление, приняло мужественное и справедливое решение по признанию суверенитетов Абхазии и Южной Осетии. Мы никогда не забудем трагические события, которые этому предшествовали. В этот праздничный день склоняем головы перед памятью героев, сложивших свои головы за свободу и независимость Отчизны.

Мы вместе, поддерживая друг друга в сложные исторические периоды, пришли к независимости. Я уверен, что наши народы, объединив усилия, добьются больших успехов и в государственном строительстве, в создании условий для мирного и благополучного будущего наших народов.

 Я с удовольствием поздравляю народ Южной Осетии с этим замечательным праздником – Днем признания! Желаю братскому осетинскому народу мира, благополучия и процветания!»

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