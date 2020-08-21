АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ НАРОД ЮЖНОЙ ОСЕТИИ С ДНЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ

Поздравляю вас с двенадцатой годовщиной признания независимости Республики Южная Осетия. 26 августа 2008 года – одна из важнейших дат в истории народов Абхазии и Южной Осетии. Признание независимости наших республик Российской Федерацией – это великое событие, для осуществления которого наши народы прошли долгий и сложный путь.

Мы благодарны руководству Российской Федерации, которое, несмотря на колоссальное международное давление, приняло мужественное и справедливое решение по признанию суверенитетов Абхазии и Южной Осетии. Мы никогда не забудем трагические события, которые этому предшествовали. В этот праздничный день склоняем головы перед памятью героев, сложивших свои головы за свободу и независимость Отчизны.

Мы вместе, поддерживая друг друга в сложные исторические периоды, пришли к независимости. Я уверен, что наши народы, объединив усилия, добьются больших успехов и в государственном строительстве, в создании условий для мирного и благополучного будущего наших народов.

Я с удовольствием поздравляю народ Южной Осетии с этим замечательным праздником – Днем признания! Желаю братскому осетинскому народу мира, благополучия и процветания!»