АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ НАРОД ЮЖНОЙ ОСЕТИИ С ДНЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ
Сухум. 26 августа 2020. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил народ Республики Южная Осетия с Днем признания независимости.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Дорогие друзья!
Поздравляю вас с двенадцатой годовщиной признания независимости Республики Южная Осетия. 26 августа 2008 года – одна из важнейших дат в истории народов Абхазии и Южной Осетии. Признание независимости наших республик Российской Федерацией – это великое событие, для осуществления которого наши народы прошли долгий и сложный путь.
Мы благодарны руководству Российской Федерации, которое, несмотря на колоссальное международное давление, приняло мужественное и справедливое решение по признанию суверенитетов Абхазии и Южной Осетии. Мы никогда не забудем трагические события, которые этому предшествовали. В этот праздничный день склоняем головы перед памятью героев, сложивших свои головы за свободу и независимость Отчизны.
Мы вместе, поддерживая друг друга в сложные исторические периоды, пришли к независимости. Я уверен, что наши народы, объединив усилия, добьются больших успехов и в государственном строительстве, в создании условий для мирного и благополучного будущего наших народов.
Я с удовольствием поздравляю народ Южной Осетии с этим замечательным праздником – Днем признания! Желаю братскому осетинскому народу мира, благополучия и процветания!»
Последнее от
- ГДЕ МОЖНО СДАТЬ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА COVID-19 СТУДЕНТАМ ВЫЕЗЖАЮЩИМ НА УЧЕБУ В РОССИЮ
- ЛАША САКАНИЯ ЗАЯВИЛ ОБ УХОДЕ В ОТСТАВКУ С ПОСТА СОВЕТНИКА ПРЕЗИДЕНТА
- АНАТОЛИЙ БИБИЛОВ ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С ПРИЗНАНИЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ
- ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С ДНЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ
- В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ РЕСПУБЛИКИ