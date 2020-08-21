АНАТОЛИЙ БИБИЛОВ ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С ПРИЗНАНИЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ

Двенадцать лет назад, в тяжелое для наших республик время Российская Федерация признала государственную независимость и суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Этот день стал поистине судьбоносным для наших народов. Пройдя через испытания войной, мы выстояли и добились признания нашей независимости. Международное признание открыло перед нашими странами широкие возможности и перспективы. Принят комплекс мер по укреплению безопасности наших стран, подписан ряд важных соглашений в области военно-технического сотрудничества, науки, культуры, образования, здравоохранения, туризма, спорта. Сегодня Республика Южная Осетия и Республика Абхазия – суверенные и независимые государства, идущие по пути социально-экономического развития, шаг за шагом укрепляющие свои международные позиции.

Убежден, Республика Абхазия и дальше будет развиваться в заданном направлении, а братские отношения между нашими странами и народами будут крепнуть с каждым годом.

Еще раз поздравляю вас с Днем признания независимости! От всей души желаю всему народу Апсны мира и благополучия!»