АНАТОЛИЙ БИБИЛОВ ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С ПРИЗНАНИЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ
Сухум. 26 августа 2020, Абхазия-Информ. Президент Анатолий Бибилов поздравил народ Республики Абхазия с Днем признания независимости.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Дорогие абхазские братья и сестры!
От имени Республики Южная Осетия поздравляю всех жителей братской Республики Абхазия с Днем международного признания независимости!
Двенадцать лет назад, в тяжелое для наших республик время Российская Федерация признала государственную независимость и суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Этот день стал поистине судьбоносным для наших народов. Пройдя через испытания войной, мы выстояли и добились признания нашей независимости. Международное признание открыло перед нашими странами широкие возможности и перспективы. Принят комплекс мер по укреплению безопасности наших стран, подписан ряд важных соглашений в области военно-технического сотрудничества, науки, культуры, образования, здравоохранения, туризма, спорта. Сегодня Республика Южная Осетия и Республика Абхазия – суверенные и независимые государства, идущие по пути социально-экономического развития, шаг за шагом укрепляющие свои международные позиции.
Убежден, Республика Абхазия и дальше будет развиваться в заданном направлении, а братские отношения между нашими странами и народами будут крепнуть с каждым годом.
Еще раз поздравляю вас с Днем признания независимости! От всей души желаю всему народу Апсны мира и благополучия!»
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