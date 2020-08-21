ЛАША САКАНИЯ ЗАЯВИЛ ОБ УХОДЕ В ОТСТАВКУ С ПОСТА СОВЕТНИКА ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 26 августа 2020, Абхазия-Информ. Лаша Сакания, которого оппозиционные силы страны обвинили в том, что он вел переговоры с представителями грузинской партии «Альянс патриотов Грузии», заявил об уходе с поста советника президента.

«Дорогие друзья, в связи со сложившейся ситуацией 18 августа 2020 года, дабы не повышать градус в обществе, я принял решение написать заявление об уходе по собственному желанию.Однако хочу отметить, что всегда и везде отстаивал и буду отстаивать интересы нашего Народа и Государства!», – написал Лаша Сакания на своей странице в Фейсбук.