ЛАША САКАНИЯ ЗАЯВИЛ ОБ УХОДЕ В ОТСТАВКУ С ПОСТА СОВЕТНИКА ПРЕЗИДЕНТА
Сухум. 26 августа 2020, Абхазия-Информ. Лаша Сакания, которого оппозиционные силы страны обвинили в том, что он вел переговоры с представителями грузинской партии «Альянс патриотов Грузии», заявил об уходе с поста советника президента.
«Дорогие друзья, в связи со сложившейся ситуацией 18 августа 2020 года, дабы не повышать градус в обществе, я принял решение написать заявление об уходе по собственному желанию.Однако хочу отметить, что всегда и везде отстаивал и буду отстаивать интересы нашего Народа и Государства!», – написал Лаша Сакания на своей странице в Фейсбук.
Ранее он отметил, что приезд представителей грузинской партии носил сугубо гуманитарный характер. Они передали икону Богородицы Илорскому храму в качестве дара.
«Ответственно заявляю, что никаких переговоров ни я, ни Александр Агрба, которого я попросил поехать со мной, ни с кем не проводили. Это была сугубо гуманитарная акция, о которой меня попросили мои друзья из России без каких-либо политических аспектов и последствий. Передав икону, люди помолились. На этом их визит закончился», – прокомментировал ранее Лаша Сакания.
Об этом сообщает сайт Апсадгьыл-инфо.
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