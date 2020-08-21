ГДЕ МОЖНО СДАТЬ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА COVID-19 СТУДЕНТАМ ВЫЕЗЖАЮЩИМ НА УЧЕБУ В РОССИЮ

Сухум. 26 августа 2020. Абхазия-Информ. Министерство здравоохранения Абхазии доводит до сведения студентов выезжающих на учебу в Россию, проживающих в столице Абхазии и Сухумском районе.

Для студентов, выезжающих на учебу в Российскую Федерацию, производится иммуноферментный анализ крови на COVID-19 методом экспресс-теста в поликлинике Сухумского района по ул. Абазинская с 9 до 14 часов.

Справка об эпидокружении выдаётся на основании анализа, в СЭС Администрации г. Сухум с 10 до 14:00 по адресу ул. Воронова 34, вход со двора.

Эта же информация относится ко всем жителям города Сухум и Сухумского района.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РА.