ГДЕ МОЖНО СДАТЬ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА COVID-19 СТУДЕНТАМ ВЫЕЗЖАЮЩИМ НА УЧЕБУ В РОССИЮ
Сухум. 26 августа 2020. Абхазия-Информ. Министерство здравоохранения Абхазии доводит до сведения студентов выезжающих на учебу в Россию, проживающих в столице Абхазии и Сухумском районе.
Для студентов, выезжающих на учебу в Российскую Федерацию, производится иммуноферментный анализ крови на COVID-19 методом экспресс-теста в поликлинике Сухумского района по ул. Абазинская с 9 до 14 часов.
Справка об эпидокружении выдаётся на основании анализа, в СЭС Администрации г. Сухум с 10 до 14:00 по адресу ул. Воронова 34, вход со двора.
Эта же информация относится ко всем жителям города Сухум и Сухумского района.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РА.
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