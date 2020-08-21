В АБХАЗИИ ПОГИБ РОССИЙСКИЙ СПЕЛЕОЛОГ

Сухум. 26 августа 2020. Абхазия-Информ. 49-летний российский спелеолог Павел Демидов, член команды «Перово-Спелео», погиб в ходе спуска в еще не исследованную пещеру в горном массиве Арабика, части Гагрского хребта Западного Кавказа.

Трагический инцидент произошел 23 августа. Демидов отправился в пещеру вместе со своим коллегой Андреем Шумейко. Когда спелеологи оказались на глубине 305 метров, в пещере начался крупноглыбовый завал. Шумейко удалось выбраться, Демидов остался под камнями.