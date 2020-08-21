В АБХАЗИИ ПОГИБ РОССИЙСКИЙ СПЕЛЕОЛОГ
Сухум. 26 августа 2020. Абхазия-Информ. 49-летний российский спелеолог Павел Демидов, член команды «Перово-Спелео», погиб в ходе спуска в еще не исследованную пещеру в горном массиве Арабика, части Гагрского хребта Западного Кавказа.
Трагический инцидент произошел 23 августа. Демидов отправился в пещеру вместе со своим коллегой Андреем Шумейко. Когда спелеологи оказались на глубине 305 метров, в пещере начался крупноглыбовый завал. Шумейко удалось выбраться, Демидов остался под камнями.
26 августа начнется операция по извлечению тела погибшего. Руководить командой будет российский спелеолог Денис Провалов.
Павел Демидов стал одним из героев материала «Подняться, чтобы выжить», который выйдет в сентябрьском номере журнала «National Geographic Россия». Nat-geo.ru публикует его сегодня.
Об этом сообщает сайт https://nat-geo.ru
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