ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ ПОЗДРАВИЛ МЕДИКОВ ГУДАУТСКОГО ГОСПИТАЛЯ С ДНЁМ ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ

Сухум. 26 августа 2020. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия посетил Гудаутскую центральную районную больницу, ныне ковидный госпиталь, где поздравил персонал ЦРБ с Днем международного признания независимости Республики Абхазия. Он выразил им благодарность за самоотверженный труд в столь непростое время.

«Именно медики Гудаутского госпиталя находятся на передовой борьбы с короновирусной инфекцией. С начала пандемии вы, как и ваши коллеги по всему миру, продолжаете работать в условиях особой сложности. И сегодня, когда вся страна отмечает праздник, проводятся концерты и праздничные мероприятия, вы остаётесь на своем посту, продолжая лечить пациентов», – подчеркнул Тамаз Цахнакия, обращаясь к коллективу медучреждения.