ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ ПОЗДРАВИЛ МЕДИКОВ ГУДАУТСКОГО ГОСПИТАЛЯ С ДНЁМ ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ
Сухум. 26 августа 2020. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия посетил Гудаутскую центральную районную больницу, ныне ковидный госпиталь, где поздравил персонал ЦРБ с Днем международного признания независимости Республики Абхазия. Он выразил им благодарность за самоотверженный труд в столь непростое время.
«Именно медики Гудаутского госпиталя находятся на передовой борьбы с короновирусной инфекцией. С начала пандемии вы, как и ваши коллеги по всему миру, продолжаете работать в условиях особой сложности. И сегодня, когда вся страна отмечает праздник, проводятся концерты и праздничные мероприятия, вы остаётесь на своем посту, продолжая лечить пациентов», – подчеркнул Тамаз Цахнакия, обращаясь к коллективу медучреждения.
«Сегодня уже все знают непростые условия работы врачей – это и специальные костюмы, в которых приходится работать в условиях жаркого лета на протяжении многих часов подряд, невозможность видеться неделями со своей семьей и, конечно, постоянное, круглосуточное наблюдение за пациентами с новой болезнью», – отметил министр здравоохранения Абхазии.
Тамаз Цахнакия пожелал медикам и их семьям здоровья и благополучия.
Врачи поблагодарили министра за внимание и постоянную поддержку, помощь госпиталю во время пандемии, отметив, что это придает им сил и уверенности.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РА.
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