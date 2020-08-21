ЕЩЕ У 12 ЧЕЛОВЕК ВЫЯВЛЕН ДИАГНОЗ COVID-19

Сухум. 26 августа 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 72 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 12 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 16 госпитализированных пациентов, все подтвержденные на коронавирусную инфекцию. Из них 3 тяжелых и 2 человека средней степени тяжести, 3 человека выписано.

Амбулаторных (на самоизоляции) выздоровевших 11 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 274 человека. Из них 115 человек выздоровели, 4 умерли.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.