ЕЩЕ У 12 ЧЕЛОВЕК ВЫЯВЛЕН ДИАГНОЗ COVID-19
Сухум. 26 августа 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 72 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 12 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 16 госпитализированных пациентов, все подтвержденные на коронавирусную инфекцию. Из них 3 тяжелых и 2 человека средней степени тяжести, 3 человека выписано.
Амбулаторных (на самоизоляции) выздоровевших 11 человек.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 274 человека. Из них 115 человек выздоровели, 4 умерли.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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