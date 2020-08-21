ЕЩЕ 21 ЧЕЛОВЕК ЗАРАЗИЛСЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Сухум. 27 августа 2020. Абхазия-Информ. По данным оперативного штаба по защите населения от коронавируса, за прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 197 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 21 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 19 госпитализированных пациентов, все подтвержденные на коронавирусную инфекцию. Из них 3 тяжелых и 3 человека средней степени тяжести, 2 человека выписано, пятеро поступило.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 295 человек. Из них 117 человек выздоровели, 4 умерли.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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