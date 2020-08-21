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Абхазия Информ

ЕЩЕ 21 ЧЕЛОВЕК ЗАРАЗИЛСЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Новости Четверг, 27 августа 2020 18:19
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Сухум. 27 августа 2020. Абхазия-Информ. По данным оперативного штаба по защите населения от коронавируса, за прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 197 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 21 из них. 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 19 госпитализированных пациентов, все подтвержденные на коронавирусную инфекцию. Из них 3 тяжелых и 3 человека средней степени тяжести, 2 человека выписано, пятеро поступило. 

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 295 человек. Из них 117 человек выздоровели, 4 умерли. 

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Четверг, 27 августа 2020 18:26

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